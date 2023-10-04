Азіатські акції падають, оскільки розпродаж облігацій лякає ринки

Азіатські акції в середу впали до 11-місячного мінімуму, оскільки дохідність американських облігацій досягла 16-річних максимумів, що поставило під загрозу вартість акцій і знизило апетит до ризикових активів в цілому.

Стрибок прибутковості казначейських облігацій підняв долар на нову висоту, і лише єна продемонструвала деяку боротьбу на тлі спекуляцій про те, що японська влада може втручатися за лаштунками.

Єна в другій половині дня у вівторок у Лондоні подолала рівень 150 за долар, а згодом раптово злетіла до 147,3.

Не було жодного підтвердження з Токіо, де міністр фінансів Японії та головний валютний дипломат не дали прямих коментарів щодо цього кроку. Востаннє єна становила 149,181 за долар.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані про вакансії в США тим часом призвели до зростання прибутковості 10-річних облігацій майже на дюжину базисних пунктів (б.п.) у вівторок, а в Азії вона виросла ще на три б.п. до 4,838%, найвищого рівня із 2007 року.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI впав на понад 1% другий день поспіль. Японський Nikkei та південнокорейський Kospi впали більш ніж на 2%. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,3%.

"Оскільки безризикова ставка настільки висока, людям не дуже вигідно виділяти кошти з короткострокових інвестицій, подібних до грошових", - сказав Мел Сью, портфельний менеджер Muzinich & Co в Сінгапурі. Індекс S&P 500 у вівторок упав на 1,4%.

Оскільки цей крок не призвів до значної зміни ринкових показників інфляційних очікувань, дохідність американських облігацій у реальному вираженні (за вирахуванням інфляції) також перебуває на майже 15-річному максимумі та висмоктує гроші з усіх кінців у долари.

Облігації ринків Азії, що розвиваються, знаходяться під тиском, а тайський бат, тайванський долар, малайзійський рінггіт, індонезійська рупія та індійська рупія знаходяться на історичному мінімумі або близько до нього, а деякі центральні банки втрутилися, щоб зупинити цю хвилю.