Єна скоцюбилася біля 150 на тлі розмов про можливу інтервенцію BOJ

У середу єна залишається з позитивного боку позначки 150 за долар, після того, як несподіване зростання на попередній сесії викликало спекуляції про те, що японська влада могла втрутитися, щоб підтримати валюту.

Востаннє японська валюта була трохи нижче - 149,17 за долар на початку азіатських торгів після того, як у вівторок вона підскочила майже на 2% до максимуму 147,30 - рух, який стався після того, як єна впала до 150,165 за долар , найнижчий рівень з жовтня. 2022.

«Їхнє втручання повністю відповідатиме недавнім попередженням з боку високопосадовців та минулій поведінці», - сказав Джеймс Малкольм, голова валютної стратегії UBS.

«Влада, можливо, не зможе негайно переламати тенденцію на валютних ринках. Проте вихід на ринок у великих розмірах дає сильний сигнал і допомагає виграти час для інших речей, які стануть на свої місця, які згодом сприятимуть розгортанню позицій».

Японська влада минулого року втрутилася, щоб підтримати єну, вперше з 1998 року.

Інші валюти аналогічним чином впали до єни на попередній сесії: євро втратив понад 1,5% до мінімуму в 154,39 єни. Він відіграв частину цих втрат і востаннє коштував 156,18 єн.

Австралійський долар торгувався на позначці 94,03 єни після падіння до більш ніж місячного мінімуму 93,16 єни у вівторок.

Міністр фінансів Японії Сюничі Судзукі заявив у середу, що курси валют повинні встановлюватися ринком, додавши при цьому свою звичайну мантру про те, що стабільність важлива і швидкі рухи небажані.

Головний валютний дипломат країни Масато Канда також заявив того ж дня, що не коментуватиме, чи втрутився Токіо у валютний ринок, хоча він сказав, що «ми зробили лише кроки, які були зрозумілі владою США».

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила минулого місяця, що Вашингтон виявить розуміння щодо чергової інтервенції Японії щодо купівлі єни, «в залежності від деталей» ситуації.

Новозеландський долар упав після того, як центральний банк країни зберіг ставку на стабільному рівні на рівні 5,5% і підтвердив, що минуле посилення допомогло обмежити витрати і стримати інфляцію, як це вимагалося.

Ківі впав приблизно на 0,4% до тритижневого мінімуму $0,5883.

Долар виріс на тлі оптимістичних даних, які показали, що кількість вакансій у США у серпні несподівано збільшилася на тлі різкого зростання попиту на працівників у секторі професійних та ділових послуг.

В результаті долар досяг майже 11-місячного максимуму 107,34 проти кошика валют, при цьому останній індекс долара був на позначці 107,07.

Стерлінг впав на 0,02% до $1,2076, залишаючись поблизу семимісячного мінімуму попередньої сесії $1,20535.

Євро також досяг дна у вівторок на рівні $1,0448, найнижчого з грудня, і востаннє перебував на рівні $1,0470.

"Ринки були стривожені ще одним позитивним сюрпризом у даних США, що підтверджує мантру (Федеральної резервної системи) про підвищення та продовження курсу", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Стрибок кількості вакансій передбачає, що ринок праці в США відновлюється не так швидко, як випливає з недавніх даних... Проте не всі деталі у звіті вказують на сильний ринок праці».

Президент ФРС Атланти Рафаель Бостік заявив у вівторок, що стійке зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США поки що не демонструє ознак уповільнення економіки більшою мірою, ніж можна було б очікувати в типовому циклі посилення політики ФРС. Тим часом, президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що готова знову підняти відсоткові ставки.

Австралійський долар зріс на 0,06% до $0,6305, впавши майже на 1% у вівторок після того, як центральний банк країни утримував відсоткові ставки на стабільному рівні протягом четвертого місяця і не виявив терміновості їх повторного підвищення.