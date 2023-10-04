Індекс S&P 500 закрився на найнижчому рівні з 1 червня, оскільки дані посилюють побоювання щодо ставок

Індекс S&P 500 у вівторок закрився на найнижчому рівні з 1 червня, оскільки економічні дані наголосили на тому, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться підтримувати високі відсоткові ставки.

Індекс Dow став негативним за рік уперше з червня та завершився на найнижчому рівні з 31 травня. Індекс Nasdaq також закрився на найнижчому рівні з 31 травня.

Дані показали, що кількість вакансій у США в серпні несподівано збільшилася, що посилило побоювання щодо напруженості на ринку праці напередодні ключового щомісячного звіту про зайнятість у США.

Інвестори продовжують уважно стежити за прибутковістю еталонних казначейських облігацій, яка у вівторок досягла 16-річного максимуму.

"Сценарій, який передбачала більшість інвесторів, полягає в тому, що ФРС зрештою доведеться знизити короткострокові ставки, і ми повернемося до сприятливого середовища процентних ставок", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, Нью Джерсі.

«Але зараз інвестори бачать інший сценарій - вищі ставки на більший термін».

Вищі витрати на позики є негативними для бізнесу та споживачів.

Акції всіх секторів індексу S&P 500, крім одного - комунальних послуг, знизилися, що було спричинено зниженням споживчих сектрорів та технологій. Компанії росту, як правило, найбільше страждають від зростання прибутковості.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 430,97 пунктів, або 1,29%, до 33 002,38, S&P 500 втратив 58,94 пунктів, або 1,37%, до 4 229,45, а індекс Nasdaq Composite впав на 248 ,31 Пункт, або 1,87%, до 13 059,47.

Індекс волатильності CBOE, «індикатор страху» Уолл-стріт, досяг найвищого рівня закриття з 24 травня.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що центральному банку немає потреби знову підвищувати облікову ставку, але, ймовірно, пройде «довгий час», перш ніж зниження ставок стане доцільним. Президент ФРБ Клівленд Лоретта Местер заявила, що готова знову підвищити ставки, можливо, на наступному засіданні банку.

Акції Amazon.com та Microsoft впали після того, як Reuters повідомило, що британський медіа-регулятор Ofcom наполягатиме на антимонопольному розслідуванні домінування компаній на британському ринку хмарних обчислень.

Інвестори готуються до того, що американські компанії найближчими тижнями почнуть звітувати за останній квартал, деякі сподіваються, що результати можуть знову принести позитивні новини для ринку.

У той час, як індекс Dow впав на 0,4% за рік, індекс Nasdaq продовжує тримати прибуток приблизно у 25% з 31 грудня, після ралі, викликаного ентузіазмом з приводу штучного інтелекту.

Обсяг на біржах США становив 11,16 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,57 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 5,61 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,52 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив один новий 52-тижневий максимум та 63 нових мінімуми; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 15 нових максимумів та 439 нових мінімумів.