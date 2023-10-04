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Гривня не «полетіла у космос», НБУ продав валюти стільки, скільки потрібно – Пишний

23:55 03.10.2023 |

Фінанси

 

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася.

Якщо бути точним - до 36,5901 грн/дол. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%", - написав Пишний.

За його словами, зростання попиту на ринку є очікуваним для НБУ.

"Природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій.

Наша мета - зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", - додав він.

"Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка - ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків", - написав також Пишний.
За матеріалами: Економічна правда
 

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