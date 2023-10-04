Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну зріс у 5 разів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 3 жовтня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,91 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 3,93 мільярда гривень. Водночас ставка за ними знизилася із 17,65% до 17,55% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 2,6 мільярда гривень під 18,34% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 5,38 мільярда гривень під незмінні 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.
Як повідомлялося, 26 Мінфін зміг розмістити ОВДП на загальну суму лише 2,62 мільярда гривень, що значно менше, ніж тижнем раніше.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|159
|160*
|161
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000228449
|Дорозміщення UA4000228381
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4000000
| 4000000
| 5000000
| Дата розміщення
| 03.10.2023
| 03.10.2023
| 03.10.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 04.10.2023
| 04.10.2023
| 04.10.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 20.12.2023
| 08.11.2023
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 19.06.2024
| 08.05.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 18.12.2024
| 06.11.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 18.06.2025
| 07.05.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 05.11.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.05.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 04.11.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 91.55
| 95.90
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 18.31
| 19.18
|Термін обігу (днів)
|364
|623
|1127
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 18.06.2025
| 04.11.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5213496000
| 2468746000
| 5298520000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 4000000000
| 2468746000
| 5000000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 10197937000
| 13220523000
| 19522676000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 18
| 43
| 35
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 7
| 43
| 35
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.75
| 18.35
| 19.20
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.55
| 18.15
| 19.00
| Встановлена дохідність, %
| 17.55
| 18.35
| 19.20
| Середньозважена дохідність, %
| 17.55
| 18.34
| 19.19
|Надходження до бюджету
|3927640000.00
|2595572151.01
|5382494689.33
* - військові облігації
Дані: Мінфін України