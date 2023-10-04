Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну зріс у 5 разів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 3 жовтня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,91 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 3,93 мільярда гривень. Водночас ставка за ними знизилася із 17,65% до 17,55% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 2,6 мільярда гривень під 18,34% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 5,38 мільярда гривень під незмінні 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Як повідомлялося, 26 Мінфін зміг розмістити ОВДП на загальну суму лише 2,62 мільярда гривень, що значно менше, ніж тижнем раніше.





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 159 160* 161 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000228449 Дорозміщення UA4000228381 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 5000000 Дата розміщення 03.10.2023 03.10.2023 03.10.2023 Дата оплати за придбані облігації 04.10.2023 04.10.2023 04.10.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 20.12.2023 08.11.2023 Дата оплати відсотків 02.10.2024 19.06.2024 08.05.2024 Дата оплати відсотків 18.12.2024 06.11.2024 Дата оплати відсотків 18.06.2025 07.05.2025 Дата оплати відсотків 05.11.2025 Дата оплати відсотків 06.05.2026 Дата оплати відсотків 04.11.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.90 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.18 Термін обігу (днів) 364 623 1127 Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 04.11.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5213496000 2468746000 5298520000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4000000000 2468746000 5000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10197937000 13220523000 19522676000 Кількість поданих заявок, шт. 18 43 35 Кількість задоволених заявок, шт. 7 43 35 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.75 18.35 19.20 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.55 18.15 19.00 Встановлена дохідність, % 17.55 18.35 19.20 Середньозважена дохідність, % 17.55 18.34 19.19 Надходження до бюджету 3927640000.00 2595572151.01 5382494689.33

* - військові облігації

Дані: Мінфін України