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Долар США слабо зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

15:54 03.10.2023 |

Фінанси

 

Долар США слабко зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Підтримку американській валюті надають "яструбині" заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), а також позитивні статдані з економіки США, які підтверджують, що у Федрезерву залишається простір для маневру щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Американському ЦБ може знадобитися підвищити базову ставку ще один раз до кінця поточного року і потім утримувати її на високому рівні протягом тривалого часу, щоб домогтися зниження інфляції до цільового рівня в 2%, заявила напередодні президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер.

"Підозрюю, що нам цілком може знадобитися ще раз підняти ставку цього року й утримувати її певний час, доки ми збираємо інформацію про стан економіки й оцінюємо вплив посилення грошово-кредитної політики на фінансові умови", - наводить слова Местер Market Watch.

Член ради керівників ФРС Мішель Боуман зазначила в понеділок, що, незважаючи на нещодавні ознаки уповільнення інфляції в США, для її повернення до цільового рівня може знадобитися ще кілька підйомів ставки.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані щодо американського ринку праці. Так, у вівторок о 17:00 кв. буде оприлюднено звіт про кількість відкритих вакансій у США за серпень, а в п'ятницю - вересневі дані Мінпраці США щодо безробіття.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у вівторок додає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Курс євро до долара за даними на 15:35 EET становить $1,0469 порівняно з $1,0478 на закриття ринку в понеділок.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2069 порівняно з $1,2086 за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти до єни піднялася до 149,97 єни проти 149,86 єни на закриття попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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