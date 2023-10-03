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Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках утричі
14:18 03.10.2023 |
Населення України у вересні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,589 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,033 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 444,3 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти втричі порівняно із серпнем (148,5 доларів).
Дані показують, що більше половини валюти (261,6 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.
Всього з початку 2023 року українці продали 13,463 млрд доларів і купили 15,868 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 2,405 млрд доларів.
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