Європейські фондові індекси стабілізувалися, оскільки банки компенсують зниження вартості комунальних послуг

Європейські акції у вівторок практично не змінилися: зростання банків та страховиків компенсувало втрати чутливих до ставок комунальних підприємств, оскільки ставки на те, що відсоткові ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу, призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій та долара.

Сильні економічні дані в понеділок і ухвалення в США законопроекту про фінансування, покликаного запобігти зупиненню роботи федерального уряду, підняли долар до 11-місячного максимуму, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій - до нового багаторічного піку.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 0,2%, але коливався поблизу шестимісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії.

"Боротьба з інфляцією підняла вартість капіталу до рівня, який викликав відкриті тріщини у світовій економіці", - сказав Пітер Гарнрі, керівник відділу стратегії акцій Saxo Bank.

Індекс комунальних послуг Європи впав на 0,7% до 10-місячного мінімуму під тиском перспектив підвищення ставок.

Акції розробника морської вітроенергетики Orsted впали на 3,2% до п'ятирічного мінімуму, а акції Vestas Wind Systems впали на 3,0%.

«Високі відсоткові ставки та ціни на сировину радикально змінили припущення, що лежать в основі морської вітроенергетики... Багато проектів у глобальному портфелі обговорювалися на основі припущень про постійно низькі процентні ставки та дешеві промислові метали», - додав Гарнрі з Saxo.

Акції гірничодобувних компаній впали на 0,5%, оскільки ціни на метали впали по відношенню до сильнішого долара, проте банки та страховики, які, як правило, отримують вигоду від вищих процентних ставок, зросли приблизно на 0,5% кожна.

Представники Федеральної резервної системи США, у тому числі губернатор Мішель Боуман і віце-голова ФРС з нагляду Майкл Барр, заявили в понеділок, що грошово-кредитна політика повинна буде залишатися обмежувальною протягом деякого часу, щоб повернути інфляцію до цільового показника ФРС 2%.

Акції німецького інтернет-магазину модного одягу Zalando впали на 2,8% після того, як Deutsche Bank знизив прогноз щодо скоригованого прибутку до вирахування відсотків та податків, а акції британської люксової компанії Burberry впали на 2,4% після зниження рейтингу UBS.

Акції Boohoo впали на 8,1% після того, як британський інтернет-магазин модного одягу заявив, що повільніше, ніж очікувалося, відновлення обсягів продажів може призвести до незначного покращення виручки за весь рік або взагалі до його відсутності.

Акції Novo Nordisk підскочили на 1,7% після того, як суд патентного відомства США відхилив запити Mylan (NASDAQ:VTRS) Pharmaceuticals щодо перевірки дійсності патентів, що належать Novo, на активний інгредієнт її препаратів для зниження ваги та лікування діабету Wegovy та Оземпік.