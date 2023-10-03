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АНАЛІТИКА

Курс рубля продовжує падати: Уже перевищив 100 рублів за долар

11:49 03.10.2023 |

Фінанси

 

Курс долара на Московській біржі на відкритті торгів перевищив 100 рублів вперше з 14 серпня.

За даними біржі, вранці американська валюта зросла на 35 копійок та торгувалася по 100,11 рублі, пише "Комерсант".

Водночас курс євро знизився на 30 копійок до 104,65 рубля. Юань подорожчав на 5 копійок, до 13,65 рубля.

Зазначається, що долар росте відносно російської валюти з початку тижня. Вчора, 2 жовтня, протягом більшої частини торгової сесії долар торгувався по понад 99 рублів. За даними аналітиків, без нових кроків підтримки рубля з боку влади курс долара може закріпитися вище 100 рублів/$.

Як повідомлялося, у вересні російський президент Владімір Путін висловив занепокоєння через падіння курсу рубля і доручив уряду ухвалити "відповідні рішення".

Нагадаємо, 14 серпня курс російської валюти обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Через падіння рубля Владімір Путін 16 серпня провів екстрену нараду з урядовцями та головою центробанку РФ Ельвірою Набіуліною. Її підсумком стало доручення експортерам збільшити обсяги продажу валютної виручки. Також розглядалася можливість повернення нормативів продажу експортерами валютної виручки та обмежень на рух капіталу, але від них поки що відмовилися.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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