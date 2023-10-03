НБУ має намір утримувати курс для збереження привабливості гривневих активів

Національний банк України під час оголошення про перехід до керованої гнучкості обмінного курсу традиційно утримався від оголошення курсових орієнтирів, але задекларував намір утримувати динаміку курсу в межах, які забезпечували б привабливість гривневих активів.

"Ми не даємо жодних курсових орієнтирів. Водночас у нашій стратегії валютної лібералізації нам дуже важливо забезпечити привабливість гривневих активів. Відповідно, ми не плануємо допускати такі коливання, такі зміни курсів, які підвішували б цю привабливість гривневих активів", - заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу в понеділок.

Нацбанк нагадав, що рівень ставок за строковими депозитами в гривні близький до 15% річних, тоді як за депозитами в доларах - близько 1% річних.

"Це важливий меседж, який ми намагаємося донести суспільству, що активи в українській валюті досить прибуткові та немає особливого сенсу перекидати всі свої заощадження в іноземну валюту", - наголосив Ніколайчук.

Як повідомлялося, Мінфін і уряд у проєкті держбюджету оголосили середньорічний курс гривні у 2023 році на рівні 37,5 грн/$1, у 2024 році - 41,4 грн/$1 (рівнозначно девальвації на 10,4% за рік), тоді як офіційний курс гривні аж до 3 жовтня цього року з кінця липня минулого року утримувався на рівні 36,57 грн/$1.

Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу знову наголосив, що будь-який прогноз курсу, чи то прогноз Міністерства фінансів, чи то Міністерства економіки, чи то експертів, не є для Національного банку ні орієнтиром, ні ціллю.

Він нагадав, що з початку цього року гривня на готівковому ринку зміцнилася майже на 7%, а різниця між готівковим курсом та офіційним курсом із минулого року впала з майже 20% у певні моменти до приблизно 3%.