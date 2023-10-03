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НБУ має намір утримувати курс для збереження привабливості гривневих активів
09:20 03.10.2023 |
Національний банк України під час оголошення про перехід до керованої гнучкості обмінного курсу традиційно утримався від оголошення курсових орієнтирів, але задекларував намір утримувати динаміку курсу в межах, які забезпечували б привабливість гривневих активів.
"Ми не даємо жодних курсових орієнтирів. Водночас у нашій стратегії валютної лібералізації нам дуже важливо забезпечити привабливість гривневих активів. Відповідно, ми не плануємо допускати такі коливання, такі зміни курсів, які підвішували б цю привабливість гривневих активів", - заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу в понеділок.
Нацбанк нагадав, що рівень ставок за строковими депозитами в гривні близький до 15% річних, тоді як за депозитами в доларах - близько 1% річних.
"Це важливий меседж, який ми намагаємося донести суспільству, що активи в українській валюті досить прибуткові та немає особливого сенсу перекидати всі свої заощадження в іноземну валюту", - наголосив Ніколайчук.
Як повідомлялося, Мінфін і уряд у проєкті держбюджету оголосили середньорічний курс гривні у 2023 році на рівні 37,5 грн/$1, у 2024 році - 41,4 грн/$1 (рівнозначно девальвації на 10,4% за рік), тоді як офіційний курс гривні аж до 3 жовтня цього року з кінця липня минулого року утримувався на рівні 36,57 грн/$1.
Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу знову наголосив, що будь-який прогноз курсу, чи то прогноз Міністерства фінансів, чи то Міністерства економіки, чи то експертів, не є для Національного банку ні орієнтиром, ні ціллю.
Він нагадав, що з початку цього року гривня на готівковому ринку зміцнилася майже на 7%, а різниця між готівковим курсом та офіційним курсом із минулого року впала з майже 20% у певні моменти до приблизно 3%.
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