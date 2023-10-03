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НБУ застосує додаткові заходи на готівковому ринку валюти в разі потреби - Ніколайчук

09:11 03.10.2023 |

Фінанси

 

Важливим завданням для Національного банку України (НБУ) залишається скорочення спреду між курсом долара на готівковому ринку та офіційним курсом, у зв'язку з чим центрбанк у разі потреби готовий застосовувати додаткові інструменти, заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на прес-брифінгу в понеділок.

"У разі необхідності будемо застосовувати додатковий інструментарій, додаткові заходи, для того, щоб задовольняти попит на готівку з боку громадян і, загалом, збільшувати можливості громадян купувати валюту як у готівковому, так і безготівковому сегменті", - сказав він.
Заступник голови Нацбанку наголосив, що Нацбанк буде згладжувати коливання курсу.

"Ми не озвучуємо конкретних параметрів своїх інтервенцій, однак ці параметри, особливо на перших етапах, мінімізуватимуть коливання, і коли ми бачитимемо можливості, які відповідатимуть макроекономічним передумовам, тоді поступово розширюватимемо ці параметри", - зазначив Ніколайчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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