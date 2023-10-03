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Азіатські фондові індекси падають через побоювання щодо процентних ставок
08:22 03.10.2023 |
Азіатські акції впали у вівторок після того, як представники Федеральної резервної системи підтвердили думку про те, що процентні ставки в США, ймовірно, залишаться підвищеними протягом деякого часу, в той час як єна впала майже до річного мінімуму, що змусило трейдерів побоюватися втручання з боку японської влади.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 1,36% до найнижчого рівня з 28 листопада 2022 року. Японський Nikkei впав на 1,5%, а гонконгський індекс Hang Seng був на 1% нижчим. Китайські ринки закриті цього тижня через свято Золотого тижня.
Представники Федеральної резервної системи США заявили, що грошово-кредитна політика повинна буде залишатися обмежувальною протягом деякого часу, щоб повернути інфляцію до цільового показника ФРС в 2%.
«Я, як і раніше, готова підтримати підвищення ставки по федеральних фондах на майбутньому засіданні, якщо дані, що надходять, будуть вказувати на те, що прогрес в інфляції застопорився або занадто повільний, щоб своєчасно довести інфляцію до 2%», - заявила в понеділок губернатор ФРС Мішель Боуман.
Проте яструбина риторика з боку представників ФРС прозвучала на тлі дебатів з приводу ще одного можливого підвищення ставок цього року.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери, які торгують ф'ючерсами на фонди ФРС, оцінюють 26% ймовірність підвищення ставок у листопаді і 45% ймовірність підвищення до грудня.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 1,27%, а австралійський долар знизився на 0,16% до $0,635 напередодні політичного рішення Резервного банку Австралії пізніше у вівторок, де центральний банк, як очікується, збереже ставки на стабільному рівні.
Усі окрім двох із 32 економістів в опитуванні, проведеному Reuters 27-28 вересня, очікували, що РБА збереже офіційну ставку на рівні 4,10%. Два прогнозують підвищення на 25 базисних пунктів.
"Ми, як і раніше, думаємо, що на підході ще одне підвищення, або на зустрічі наступного місяця, або на зустрічі в грудні", - сказав Роб Карнелл, керівник відділу досліджень Азіатсько-Тихоокеанського регіону ING.
«Якби це залежало від нас, ми почекали б ще місяць зростання інфляції та показників інфляції за третій квартал. Ринок не очікує подальшого посилення до наступного року».
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