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АНАЛІТИКА

Долар досяг нового максимуму на тлі оптимістичних даних, єна коливається поблизу лінії інтервенції

07:56 03.10.2023 |

Фінанси

 

У вівторок долар утримався на нових максимумах, підштовхуючи єну вниз ближче до зони інтервенції, після того, як сильні економічні дані в США зміцнили думку про те, що Федеральна резервна система утримуватиме відсоткові ставки на високому рівні довше.

Євро також торгувався поблизу річного мінімуму щодо долара США, опустившись нижче за січневий мінімум у 1,0482, оскільки огляди виробничого сектора, опубліковані в Європі та США в понеділок, підкреслили розбіжність між двома економіками.

Індекс долара зріс приблизно на 0,5% до 107,06, в якийсь момент досягнувши 107,12 найвищого рівня з листопада 2022 року.

У вересні промисловість США зробила ще один крок до відновлення, оскільки виробництво зросло, а зайнятість відновилася, згідно з опитуванням, проведеним у понеділок, яке також показало, що ціни, що сплачуються заводами за виробничі ресурси, значно впали.

Долар також отримав підтримку від зростання прибутковості казначейських облігацій США, оскільки оптимістичні економічні новини підкріпили погляди ФРС на більш високі та довгострокові ставки, тоді як угода, укладена в останню хвилину, яка запобігла зупиненню роботи уряду, знизила попит на борг США.

Низка сильних економічних даних США за останні тижні посилила очікування того, що ФРС зберігатиме підвищені ставки протягом більш тривалого періоду, при цьому деякі політики попереджають про ризик підвищення ставок, якщо інфляція не продовжить сповільнюватися, як очікувалося.

Розпродаж казначейських облігацій США є «темою для розмов» на фінансових ринках, сказала Керол Конг, економіст і валютний стратег Банку Співдружності Австралії, і ця тенденція, ймовірно, продовжуватиметься доти, доки економічні дані США залишаються сильними.

«Сьогоднішні вакансії JOLTS у США та дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі у п'ятницю можуть стати каталізатором зростання прибутковості американських облігацій та долара США, якщо вони несподівано підуть нагору».

Ралі долара чинив подальший тиск на єну, підштовхнувши її ближче до психологічно значущого рівня 150, який ринки розглядають як червону лінію для японської влади, яка може стимулювати інтервенцію, як це сталося минулого року.

"Зважаючи на попередження японських чиновників, ми не здивуємося, якщо Банк Японії незабаром втрутиться і підтримає єну", - додав Конг.

Ключові міністри економіки Японії в понеділок знову попередили, що влада із «сильним почуттям терміновості» спостерігає за падінням єни.

Востаннє єна торгувалася на позначці 149,80 до долара США, недалеко від нічного мінімуму 149,88.

Євро впав до $1,0462, найнижчого рівня з грудня минулого року, після того, як дослідження PMI єврозони показало в понеділок, що попит продовжує скорочуватися темпами, які рідко вдалося перевершити з моменту першого збору даних у 1997 році.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,20790, найнижчому рівні з 16 березня.

Австралійський долар залишався практично незмінним напередодні сьогоднішнього рішення щодо ставки Резервного банку Австралії.

Центральний банк Австралії збереже свою ключову процентну ставку на незмінному рівні на рівні 4,10%, показало опитування економістів Reuters, але в наступному кварталі очікується ще одне підвищення з піковою процентною ставкою в 4,35%, оскільки інфляція залишається вищою за цільовий показник.
За матеріалами: investing.com
 

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