S&P 500 закрився майже на нульовому рівні; комунальні послуги падають, увага на прогнозі щодо ставок

У понеділок індекс S&P 500 закрився майже без змін: комунальні послуги різко впали, а інвестори зважили на ймовірність того, що Федеральній резервній системі доведеться довше утримувати відсоткові ставки на високому рівні.

Індекс Nasdaq виріс, а акції Nvidia виросли на 2,9% після того, як Goldman Sachs включив виробника чіпів до свого списку найкращих акцій.

Керуючий ФРС Мішель Боуман заявила, що вона, як і раніше, готова підтримати чергове підвищення процентної ставки центрального банку на майбутньому засіданні, якщо майбутні дані покажуть, що прогрес в інфляції застопорився або відбувається дуже повільно.

Минулого місяця центральний банк США заявив, що може знову підвищити ставки, оскільки щосили намагається наблизити інфляцію до річного цільового показника в 2%.

"Ми закінчили вересень на ринку, оповитому невизначеністю", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна. Усі три основні індекси повідомили про втрати за вересень та останній квартал.

«Цього місяця ринок потребує підтвердження того, що доходи зростають. І для ринку дуже важливо з'ясувати, куди рухається ФРС», - сказала вона.

Інвестори продовжують уважно стежити за зростанням прибутковості казначейських облігацій, сказала вона, але зростання прибутковості в понеділок було пов'язане з угодою про запобігання частковому закриття уряду США, що знизило попит на борг перед ключовими даними щодо зайнятості цього тижня.

Чутливі до тарифів сектор комунальних послуг показав найгірші результати за день по S&P, впавши на 4,7%, що стало найбільшим одноденним відсотковим зниженням із квітня 2020 року.

Енергетика також різко впала разом із зниженням нафтових цін, тоді як технології зросли на 1,3%.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 74,15 пункту, або 0,22%, до 33 433,35, S&P 500 додав 0,34 пункту, або 0,01%, до 4 288,39, а індекс Nasdaq Composite додав 88, 45 пунктів, або 0,67%, до 13 307,77.

Акції Tesla зросли на 0,6%, навіть незважаючи на те, що виробник електромобілів не виправдав ринкових оцінок поставок у третьому кварталі.

Економічні дані показали, що виробнича активність у США у вересні знизилася меншими темпами, ніж очікувалося, тоді як витрати на будівництво у США збільшились у серпні. Інвестори з нетерпінням чекають на щомісячний звіт про зайнятість у США, який вийде в п'ятницю.

Компанії зі списку S&P 500 почнуть публікувати результати третього кварталу пізніше цього місяця, при цьому аналітики очікують, що прибуток зросте на 1,6% порівняно з кварталом минулого року після падіння на 2,8% у другому кварталі, згідно з даними LSEG IBES п'ятницю.

Серед енергокомпаній S&P акції NextEra Energy впали на 9% і досягли найнижчого рівня приблизно за 3,5 роки.

Обсяг на біржах США становив 10,84 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,49 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 4,61 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,43 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив два нових 52-тижневі максимуми та 52 нових мінімуми; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 24 нових максимуми та 327 нових мінімумів.