«Доступні кредити 5-7-9%»: Від початку великої війни видано кредитів на 150 мільярдів

Від моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 2 жовтня 2023 року суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 73 501 кредит на загальну суму 239,6 млрд грн, з яких 49 870 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 105,1 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів, за минулий тиждень у межах програми видано 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 297 кредитних договорів на суму 0,6 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 38 679 кредитних договорів на загальну суму 150 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 29 394 кредитних договори на суму 78,4 млрд грн), з яких:

* 8,21 млрд грн - на інвестиційні цілі;

* 8,68 млрд грн - як антикризові кредити;

* 3,83 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

* 34,74 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

* 58,52 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами в межах програми.