Долар продовжує зростати до євро, єни та фунту

Долар США продовжує активно зміцнюватися до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.

Підтримку американській валюті надало ухвалення Конгресом США законопроекту про тимчасове фінансування уряду, який дозволив уникнути шатдауну, зазначає Trading Economics.

Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у понеділок додає 0,27%. У вересні індикатор зріс на 2,5% на очікуваннях ще одного підвищення базової процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) цього року.

Минулої п'ятниці стало відомо, що індекс PCE (ключовий показник інфляції, що відстежується Федрезервом) збільшився у серпні на 3,5% у річному вираженні після зростання на 3,4% у липні. У той же час зростання індексу PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, сповільнилося до 3,9% з 4,3% місяцем раніше.

Незважаючи на уповільнення базової інфляції в США, трейдери сумніваються, що це зупинить Федрезерва від ще одного підвищення базової ставки цього року, зазначає Market Watch.

Курс євро до долара за даними на 15:45 EET становить $1,0533 порівняно з $1,0573 на закриття ринку у п'ятницю, євро втрачає близько 0,4%.

Пара фунт/долар знижується на 0,3% і торгується на рівні $1,2164 порівняно з $1,2199 за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти до єни піднялася на 0,3%, до 149,77 єни проти 149,37 єни на закриття попередніх торгів.

Банк Японії в понеділок оголосив план додаткового викупу держоблігацій, у рамках якого купуватиме папери з термінами обігу від 5 до 10 років на цьому тижні, щоб стримати зростання доходностей. Це призвело до падіння ієни - під час торгів курс японської нацвалюти опускався до 149,82 ієни/$1, що мінімум з жовтня минулого року.