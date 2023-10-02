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Законопроєкт про запуск ринку віртуальних активів дійшов до рівня узгодження з міністерствами та МВФ - НКЦПФР

12:42 02.10.2023 |

Фінанси

 

Законопроєкт про запуск ринку віртуальних активів (ВА) в Україні, над яким рік працює Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) спільно з представниками Ernst&Young за підтримки проєкту USAID Financial Sector Reform, наразі на етапі узгодження з іншими міністерствами, відомствами й депутатами, повідомив член НКЦПФР Юрій Бойко.

"Зараз іще проводимо консультації з МВФ, і сподіваюся, що після всіх цих узгоджень буде швидко ухвалено цей законопроєкт", - сказав він на панельній дискусії "Європейське регулювання ринку криптовалют: імплементація в Україні", що відбулася в рамках VII Харківського міжнародного юридичного форуму.

Бойко нагадав, що в Україні ще на початку 2022 року було підписано закон "Про віртуальні активи", однак він не набув чинності, оскільки передбачав необхідність змін до Податкового кодексу, які так і не було розроблено.

"Коли почали розробляти зміни до Податкового кодексу, зрозуміли, що ухвалений закон має важливі недосконалості", - наголосив член комісії. Він додав, що в основу оновленого законопроєкту покладено європейський регламент MiCA (Markets in Crypto assets), ухвалений Європейським парламентом у квітні цього року.

Щодо оподаткування, то, як уточнив Бойко, в основу було покладено оподаткування інвестиційного доходу. "Є певні ознаки, що вони (віртуальні активи - ІФ-У) працюють як фінансові інструменти, такий принцип і впровадили", - пояснив він, зазначивши, що умов для правового арбітражу в оподаткуванні ВА і цінних паперів не повинно бути.

Член НКЦПФР додав, що з огляду на запуск нового ринку регулятор пропонує деякі невеликі поблажки, однак їх може бути вилучено на етапі узгодження законопроєкту або під час його проходження в парламенті. Серед них, зокрема, - відсутність оподаткування за суми активів до 670 тис. грн, ставка 5% за інвестицій у віртуальні активи на строк понад рік, однак базова ставка - 18% +1,5% військового збору.

За словами Бойка, важливим є те, що, згідно з MiCA, будь-яка компанія, яка отримала авторизацію в Європі, може пропонувати власні послуги на єдиному європейському ринку для споживачів усіх країн ЄС. Хоча Україна поки що не є повноцінним членом ЄС, але, маючи закон з імплементованими в нього положеннями регламенту MiCA, у недалекому майбутньому Україна може запропонувати криптокомпаніям вести бізнес у своїй юрисдикції за єдиними європейськими правилами, зазначив член комісії.

Як повідомлялося, раніше голова профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев розкритикував НКЦПФР за затягування з поданням законопроєкту про ВА до парламенту та припустив, що комітет може запропонувати свій варіант законопроєкту.


Законопроєкт про запуск ринку віртуальних активів дійшов до рівня узгодження з міністерствами та МВФ - НКЦПФР
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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