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Мінфін у IV кв.-2023 планує п'ять розміщень доларових ОВДП без паперів у євро
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у четвертому кварталі 2023 року щовівторка виставлятиме на продаж три випуски гривневих облігацій: із погашенням за рік, 1,6-1,7 і 3 роки, свідчить графік аукціонів на сайті Мінфіну.
Згідно з ним, у жовтні плануються також три розміщення річних доларових паперів (10, 24 і 31 жовтня), а ще два - у грудні (5 і 26 грудня), тоді як аукціонів із продажу облігацій у євро в графіку поки що немає.
На найближчому аукціоні Мінфін знову виставить гривневі ОВДП з обмеженням пропозиції: річні та 21-міс. - по 4 млрд грн, "резервні" 3-річні - 5 млрд грн.
Незважаючи на зниження Нацбанком облікової ставки з 22% до 20% річних, ставки за ОВДП практично не змінилися: за річними паперами вони становлять 17,75%, 21-міс. - 18,35% і 3-річними - 19,2% річних. Попит на останніх аукціонах був менший за пропозицію. Водночас 3-річних резервних ОВДП із погашенням 4 листопада 2026 року розміщено вже на 14,5 млрд грн за цільового розміру випуску 20 млрд грн, що дає підстави припустити швидку пропозицію Мінфіном нових паперів із погашенням уже на початку 2027 року.
Річні доларові ОВДП востаннє пропонувалися 12 і 19 вересня, ставка за ними залишається на рівні 4,8% річних.
Річні папери в євро Мінфін востаннє виставляв також 19 вересня, тоді їхня ставка залишилася на рівні 3,25% річних.
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