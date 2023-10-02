Європейські акції розпочинають четвертий квартал зі зростання; увага на даних PMI

Європейські фондові індекси розпочали останній квартал 2023 року зі скромного зростання, оскільки США уникли припинення роботи федерального уряду, тоді як інвестори зосередилися на даних про виробничу діяльність, щоб отримати уявлення про стан підприємств єврозони.

Станом на 09:17 EET загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,4% після зниження у третьому кварталі приблизно на 2,5%.

Ф'ючерси на Волл-стріт зросли після того, як пізно ввечері у суботу Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасове фінансування, що дозволило уникнути четвертого часткового закриття роботи федерального уряду за десятиліття.

Інвестори чекали на дані з виробничої активності єврозони. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) HCOB, складений S&P Global, у вересні очікується на рівні 43,4, тобто на тому ж рівні, що й у короткострокових даних.

Серед окремих акцій акції Vivendi зросли на 3,3% після того, як Barclays підвищив рейтинг французької медіакомпанії до рівня "вищого за ринок".

Акції BAE Systems підскочили на 2,1% після того, як Великобританія уклала з оборонною компанією контракт на 4 мільярди фунтів (4,89 мільярда доларів) у рамках програми AUKUS з Австралією та США на будівництво ударних підводних човнів.