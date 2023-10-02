Індекс S&P 500 впав після даних щодо інфляції в США, завершивши слабкий третій квартал





У п'ятницю індекс S&P 500 закрився зниженням, оскільки інвестори усвідомили вплив звіту щодо інфляції в США на політику процентних ставок Федеральної резервної системи та скоригували свої портфелі в останній день слабкого для акцій кварталу.

S&P 500 і Nasdaq відзвітували про найбільше місячне відсоткове падіння за рік, тоді як усі три основні індекси вперше за рік зазнали квартального падіння.

Дані показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), за винятком волатильних компонентів продуктів харчування та енергії, в серпні збільшився на 3,9% у річному обчисленні, вперше за більш ніж два роки він упав нижче 4%. ФРС відстежує індекси цін PCE задля досягнення цільового показника інфляції 2%.

Акції спочатку зросли після звіту PCE, але потім упали.

Дані показали «кращу, ніж очікувалося, картину інфляції, але все ж таки підвищену», - сказав Ерік Фрідман, директор з інвестицій U.S. Bank Asset Management.

Тим часом, сказав Фрідман, «ми наближаємося до кінця кварталу, а із закінченням кварталу відбуваються різні події як на ринках акцій, так і на ринках облігацій».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 158,84 пункту, або 0,47%, до 33 507,5, S&P 500 втратив 11,65 пункту, або 0,27%, до 4 288,05, а індекс Nasdaq Composite додав 18, 05 пунктів, або 0,14%, до 13 219,32.

Серед секторів S&P 500 енергетичний сектор упав приблизно на 2%, а фінансовий - на 0,9%. Енергетика залишилася найприбутковішим сектором у третьому кварталі.

"Енергетичні та фінансові показники зросли у відносному вираженні, і сьогодні вони відчувають деякий ефект ребалансування", - сказав Фрідман.

За квартал індекс S&P 500 упав приблизно на 3,6%, Dow втратив 2,6%, Nasdaq втратив 4,1%. У вересні індекс S&P 500 упав на 4,9%, індекс Dow впав на 3,5%, а Nasdaq знизився на 5,8%.

Довгоочікувані дані PCE пішли за яструбиним довгостроковим прогнозом за ставками ФРС минулого тижня, який вразив акції, оскільки дохідність еталонних казначейських облігацій піднялася до 16-річних максимумів.

"Інвестори в акції нарешті усвідомлюють, і ФРС коментують, що ціна буде вищою і протягом тривалого часу, і що є альтернатива акціям", - сказав Пол Нолті, старший радник з добробуту та ринковий стратег Murphy & Sylvest Wealth Management.

Трейдери також побоювалися, що фонд JP Morgan вартістю $16 млрд, який, як очікується, обнулить свої позиції щодо опціонів у п'ятницю, стане ще одним джерелом волатильності ринку.

У новинах компанії акції Nike підскочили на 6,7% після того, як найбільший у світі виробник спортивного одягу перевершив оцінки Волл-стріт на прибуток у першому кварталі.

На NYSE падаючі емітенти перевищували за кількістю зростаючих у співвідношенні 1,2 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 54 нових максимуми і 142 нових мінімуми.

На Nasdaq кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,1 до 1. Nasdaq зафіксував 46 нових максимумів і 168 нових мінімумів.

Близько 11,3 мільярда акцій перейшло з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 10,4 мільярда на день за останні 20 сесій.