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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $617 млн.

23:48 29.09.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень вересня знизився до $617,1 млн після того, як два тижні він знаходився на рекордних для цього року рівнях $823,5 млн і $873,1 млн.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 25 по 29 вересня купівля ним валюти впала до нуля, тоді як продаж знизився з $823,6 млн до $617,1 млн.

На готівковому ринку долар після стабільності в перші два дні в решту трьох подешевшав приблизно на 15 коп. - До рівня 38,0 грн / $ 1.

За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала $3 млрд зовнішнього фінансування: $1,25 млрд. грант США, EUR1,5 млрд. макрофінансової допомоги і $0,1 млрд. від Світового банку під гарантії Великобританії.

Чистий продаж Нацбанку за вересень склав близько $2,7 млрд порівняно з $2,364 млрд у серпні та $1,93 млрд у липні.

Через зниження обсягу зовнішнього фінансування у серпні до $1,664 млрд міжнародні резерви за той місяць зменшилися з рекордного рівня $41,72 млрд на 3,2% - до $40,387 млрд.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $196,0 млн, тоді як продав $19 млрд 462,5 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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