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У банках частка непрацюючих кредитів зменшилась до 38,5% - НБУ
23:13 29.09.2023 |
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 вересня 2023 року становила 38,5%, що на 0,8 в.п. нижче показника станом на 1 серпня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.
"Обсяг наданих банками кредитів за місяць виріс на 12 млрд грн, водночас обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 3,8 млрд грн, переважно за рахунок банків іноземних банківських груп", - йдеться в повідомленні.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
Як повідомлялося, у травні Національний банк розпочав оцінку стійкості банків для визначення реального стану банківського сектору в умовах воєнного часу. У ІІІ кварталі триватимуть позапланові інспекційні перевірки банків у межах оцінки стійкості.
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