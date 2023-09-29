Долар дешевшає до євро, єни та фунта, ринок очікує статданих зі США

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Увага трейдерів спрямована на звіт про доходи і витрати американців за серпень, який містить динаміку ключового показника інфляції (індекс PCE), відстежуваного Федеральною резервною системою (ФРС).



Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає пришвидшення темпів зростання індексу PCE в серпні до 3,5% у річному вираженні із 3,3% у липні. Підйом індексу PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, як очікується, сповільнився минулого місяця до 3,9% із липневих 4,2%.

"Сьогоднішні дані про витрати американців та інфляцію можуть певною мірою послабити очікування можливого підвищення ставки Федрезерву в листопаді", - зазначає аналітик CMC Markets Майкл Г'юсон, слова якого наводить Market Watch.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає в п'ятницю 0,35%, ширший WSJ Dollar Index - 0,28%.

Курс євро до долара за даними на 15:05 EET становить $1,0596 порівняно з $1,0568 на закриття ринку в четвер.

Звіт Статистичного управління Європейського Союзу, також оприлюднений у п'ятницю, показав уповільнення темпів інфляції в єврозоні до мінімального рівня з жовтня 2021 року. Споживчі ціни у вересні збільшилися на 4,3% у річному вираженні порівняно з 5,2% у серпні. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення інфляції до 4,5%.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2255 порівняно з $1,2205 за підсумками попередньої сесії. Вартість американської валюти до єни опустилася до 149,24 єни проти 149,3 єни напередодні.