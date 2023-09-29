Європейські акції активно зростають на статданих

Фондові індекси країн Західної Європи активно піднімаються під час торгів у п'ятницю, інвестори оцінюють великий масив макроекономічної статистики з єврозони.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:25 EET підвищився на 0,93% і склав 452,66 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 зріс на 0,54%, німецький DAX - на 0,79%, французький CAC 40 - на 0,84%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 додали 0,6% та 0,4% відповідно.

Як повідомило у п'ятницю Національне статистичне управління Франції (Insee), споживчі ціни в країні, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у вересні збільшились на 5,6% у річному вираженні.

Таким чином, темпи інфляції сповільнилися, порівняно з 5,7% у серпні. Аналітики очікували на прискорення до 5,9%, повідомляє Trading Economics.

Споживчі витрати у Франції у серпні скоротилися на 0,5% щодо попереднього місяця. Цей показник співпав із очікуваннями експертів.

Тим часом у Нідерландах інфляція у вересні впала до 0,2%, оновивши щонайменше з вересня 2016 року. У серпні споживчі ціни у країні зросли на 3%. Таке різке уповільнення інфляції викликане переважно падінням цін на енергоносії на 38,2% у річному вираженні.

Роздрібний продаж у Німеччині в серпні скоротився на 1,2% щодо попереднього місяця, зниження показника стало рекордним з грудня минулого року. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення роздрібного продажу на 0,5%.

Тим часом, ціни на імпортовані до Німеччини товари в серпні впали на 16,4% у річному вираженні, рекордними темпами з листопада 1986 року. Динаміка показника збіглася з консенсус-прогнозом.

Вартість імпорту енергоносіїв впала більш ніж удвічі (на 54%) у річному вираженні, у тому числі природний газ подешевшав на 73,4%, електроенергія - на 79,7%, вугілля - на 61,4%, нафта - на 23%.

Безробіття в Німеччині у вересні склало 5,7%, як і в серпні. Показник збігся з очікуваннями аналітиків. Кількість безробітних у країні цього місяця збільшилась на 10 тис., аналітики в середньому прогнозували зростання на 15 тис.

Економіка Великобританії у другому кварталі 2023 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями згідно з остаточними даними Національного статистичного управління (ONS). Результат збігся із попередньо оголошеним показником. Аналітики, чий консенсус-прогноз наводить Trading Economics, також не очікували на перегляд.

Акції європейських виробників спортивних товарів adidas та Puma дорожчають на 5,9% після позитивної квартальної звітності їхнього американського конкурента Nike, оприлюдненої після закриття торгів у США напередодні.

Nike скоротила чистий прибуток на 1% у першому кварталі 2024 фінансового року, проте показник у розрахунку на акцію слабо зріс і суттєво перевищив очікування аналітиків.

Ціна паперів UBS AG дорожчає на 1,5%, незважаючи на те, що Credit Suisse, який увійшов до складу швейцарського банку раніше цього року, попередив про можливий збиток у розмірі близько $1,6 млрд у третьому кварталі через втрати за деякими кредитними. портфелям.

Ринкова вартість автовиробника Aston Martin Lagonda підскочила на 11%, що консорціум Yew Tree купив ще 3,27% акцій компанії, довівши свою частку до 26,23%. Власником консорціуму є голова ради директорів Aston Martin Лоуренс Стролл.

Капіталізація BP Plc та Shell знижується на 1,1% та 0,7% відповідно на тлі падіння цін на нафту напередодні.

У Німеччині лідерами зростання виступають акції Commerzbank, які підскочили у ціні на 10%. У Парижі підйом очолюють папери виробників люксових товарів LVMH та Hermes (3,3% та 2,2% відповідно), у Мілані - DiaSorin та Moncler (2,3% та 2,1%).