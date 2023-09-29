Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції активно зростають на статданих

11:56 29.09.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси країн Західної Європи активно піднімаються під час торгів у п'ятницю, інвестори оцінюють великий масив макроекономічної статистики з єврозони.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:25 EET підвищився на 0,93% і склав 452,66 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 зріс на 0,54%, німецький DAX - на 0,79%, французький CAC 40 - на 0,84%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 додали 0,6% та 0,4% відповідно.

Як повідомило у п'ятницю Національне статистичне управління Франції (Insee), споживчі ціни в країні, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у вересні збільшились на 5,6% у річному вираженні.

Таким чином, темпи інфляції сповільнилися, порівняно з 5,7% у серпні. Аналітики очікували на прискорення до 5,9%, повідомляє Trading Economics.

Споживчі витрати у Франції у серпні скоротилися на 0,5% щодо попереднього місяця. Цей показник співпав із очікуваннями експертів.

Тим часом у Нідерландах інфляція у вересні впала до 0,2%, оновивши щонайменше з вересня 2016 року. У серпні споживчі ціни у країні зросли на 3%. Таке різке уповільнення інфляції викликане переважно падінням цін на енергоносії на 38,2% у річному вираженні.

Роздрібний продаж у Німеччині в серпні скоротився на 1,2% щодо попереднього місяця, зниження показника стало рекордним з грудня минулого року. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення роздрібного продажу на 0,5%.

Тим часом, ціни на імпортовані до Німеччини товари в серпні впали на 16,4% у річному вираженні, рекордними темпами з листопада 1986 року. Динаміка показника збіглася з консенсус-прогнозом.

Вартість імпорту енергоносіїв впала більш ніж удвічі (на 54%) у річному вираженні, у тому числі природний газ подешевшав на 73,4%, електроенергія - на 79,7%, вугілля - на 61,4%, нафта - на 23%.

Безробіття в Німеччині у вересні склало 5,7%, як і в серпні. Показник збігся з очікуваннями аналітиків. Кількість безробітних у країні цього місяця збільшилась на 10 тис., аналітики в середньому прогнозували зростання на 15 тис.

Економіка Великобританії у другому кварталі 2023 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями згідно з остаточними даними Національного статистичного управління (ONS). Результат збігся із попередньо оголошеним показником. Аналітики, чий консенсус-прогноз наводить Trading Economics, також не очікували на перегляд.

Акції європейських виробників спортивних товарів adidas та Puma дорожчають на 5,9% після позитивної квартальної звітності їхнього американського конкурента Nike, оприлюдненої після закриття торгів у США напередодні.

Nike скоротила чистий прибуток на 1% у першому кварталі 2024 фінансового року, проте показник у розрахунку на акцію слабо зріс і суттєво перевищив очікування аналітиків.

Ціна паперів UBS AG дорожчає на 1,5%, незважаючи на те, що Credit Suisse, який увійшов до складу швейцарського банку раніше цього року, попередив про можливий збиток у розмірі близько $1,6 млрд у третьому кварталі через втрати за деякими кредитними. портфелям.

Ринкова вартість автовиробника Aston Martin Lagonda підскочила на 11%, що консорціум Yew Tree купив ще 3,27% акцій компанії, довівши свою частку до 26,23%. Власником консорціуму є голова ради директорів Aston Martin Лоуренс Стролл.

Капіталізація BP Plc та Shell знижується на 1,1% та 0,7% відповідно на тлі падіння цін на нафту напередодні.

У Німеччині лідерами зростання виступають акції Commerzbank, які підскочили у ціні на 10%. У Парижі підйом очолюють папери виробників люксових товарів LVMH та Hermes (3,3% та 2,2% відповідно), у Мілані - DiaSorin та Moncler (2,3% та 2,1%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5543
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4892  0,07 0,18 38,2072  0,06 0,16
EUR 39,8340  0,06 0,16 40,8376  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес