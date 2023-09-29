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НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот гривні до кінця війни

09:37 29.09.2023 |

Фінанси, Україна

 

Національний банк України продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Як довго здійснюватиметься обмін?

Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після його припинення або скасування.

Де здійснити обмін?

Обміняти такі монети та банкноти можна безкоштовно й без обмежень у підрозділах Національного банку у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.

Також гроші можна обміняти у відділеннях уповноважених банків:

* Ощадбанк;
* ПриватБанк;
* Райффайзен Банк;
* ПУМБ.

Інформацію, в яких саме відділеннях та філіях можна здійснити обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти монети та банкноти всіх номіналів можна в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

Нагадуємо:

З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Рішення про їх вилучення з готівкового обігу - частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими.
За матеріалами: Економічна правда
 

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