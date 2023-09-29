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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки інвестори перетравлюють економічні дані напередодні звіту з інфляції

07:50 29.09.2023 |

Фінанси

 

Основні індекси Уолл-стріт у четвер закрилися зростанням, оскільки інвестори оцінили останню порцію економічних даних, а зростання прибутковості казначейських облігацій зупинилося напередодні ключового звіту щодо інфляції.

Інвестори також стежили за розвитком подій у Вашингтоні, щоб зрозуміти, чи зможуть законодавці США запобігти зупиненню роботи уряду.

Нещодавнє підвищення прибутковості казначейських облігацій до 16-річного максимуму нависло над фондовим ринком, який відступив після того, як Федеральна резервна система минулого тижня сигналізувала про яструбині довгострокові перспективи процентних ставок.

Падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій на рівні близько 4,6% принесло полегшення, сказав Метт Стакі, старший портфельний менеджер Northwestern Mutual Wealth Management Co.

"Ринки в цілому останні кілька днів були дуже нестабільними", - сказав Стакі.

«Після трьох чи чотирьох досить різко негативних днів слід очікувати невеликого ралі проти тренду».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 116,07 пункту, або 0,35%, до 33 666,34, S&P 500 додав 25,19 пункту, або 0,59%, до 4 299,70, а індекс Nasdaq Composite додав 108, 43 пункти, або 0,83%, до 13 201,28.

Серед секторів S&P 500 акції групи комунікаційних послуг зросли на 1,2%, матеріалів - на 1%. Чутливий до ставок сектор комунальних послуг упав на 2,2%, продовживши недавнє падіння.

Індекс S&P 500 з кінця липня впав більш ніж на 6%, але уримує прибуток за 2023 рік на рівні близько 12%.

Дані показали, що економіка США в другому кварталі зберегла досить впевнені темпи зростання .

Окремі дані показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття трохи зросла минулого тижня, а скорочення контрактів на купівлю існуючого житла в серпні виявилося сильнішим, ніж очікувалося.

Інвестори з нетерпінням чекають на п'ятничний індекс цін на особисті споживчі витрати, щоб отримати остаточне уявлення щодо інфляції.

"Це найважливіші дані стосовно США на цьому тижні, і зростає очікування того, що вони не будуть гарячими", - сказала Крістіна Хупер, головний стратег глобального ринку в Invesco.

У Вашингтоні Сенат США, який очолює демократи, виступив з двопартійним тимчасовим законопроектом про фінансування, спрямованим на запобігання четвертому частковому закриттю уряду за десятиліття. Палата представників приготувалася голосувати за партійними законопроектами про витрати республіканців, які не мають шансів стати законом.

У новинах компанії акції Micron Technology впали на 4,4% після того, як компанія-виробник чіпів прогнозувала більші збитки, ніж очікували аналітики.

Акції Accenture впали на 4,3% після того, як компанія, що надає ІТ-послуги, прогнозувала, що прибуток за весь рік і виручка за перший квартал виявляться нижчою за цільові показники Волл-стріт.

Зростання випусків на NYSE перевищували за кількістю падаючих у співвідношенні 2,2 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 75 нових максимумів і 337 нових мінімумів.

На Nasdaq кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,5 до 1. Nasdaq зафіксував 39 нових максимумів і 303 нових мінімуму.

На біржах США перейшло з рук до рук близько 10,7 млрд акцій порівняно з 10,3 млрд у середньому на день за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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