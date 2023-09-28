Долар США дешевшає до євро, єни та фунта перед публікацією даних про ВВП США

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,32%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.

Увага трейдерів спрямована на остаточні дані про ВВП США за другий квартал, які буде оприлюднено о 15:30 EET.

Крім того, ринок очікує звіту про доходи й витрати американців за серпень, який містить динаміку ключового показника інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Ці дані оприлюднять у п'ятницю.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, трейдери оцінюють у 78% ймовірність її збереження Федрезервом на поточному рівні (5,25-5,5% річних) на засіданні 31 жовтня - 1 листопада, згідно з CME FedWatch. Шанси на те, що ставку буде піднято в грудні на 25 базисних пунктів, ринок оцінює у 58%, зазначає Market Watch.

Курс євро до долара за даними на 15:10 кч становить $1,0543 порівняно з $1,0505 на закриття ринку в середу.

Попередні дані Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), оприлюднені в четвер, показали уповільнення темпів інфляції в країні до мінімуму за два роки. Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу, зросли у вересні на 4,3% у річному вираженні після підйому на 6,4% місяцем раніше. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення цін цього місяця на 4,5%.

Водночас в Іспанії інфляція, розрахована за стандартами ЄС, прискорилася у вересні до 3,2% - максимуму за п'ять місяців, порівняно з 2,4% у серпні, засвідчили попередні дані, також оприлюднені в четвер.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2207, як порівняти з $1,2135 за підсумками попередньої сесії. Вартість американської валюти до єни опустилася до 149,29 єни проти 149,64 єни напередодні.

Курс долара в парі з юанем становить 7,3041 юаня проти 7,31 юаня напередодні. Біржі материкового Китаю закриються в п'ятницю і не працюватимуть весь наступний тиждень через свята.