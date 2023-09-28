Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава SEC: біткоїн не є цінним папером

13:03 28.09.2023 |

Фінанси

 

Під час виступу перед Конгресом голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер підтвердив, що біткоїн не має нічого спільного з цінними паперами. Однак він не зміг уточнити, чи є цей актив товаром.

Під час бесіди з конгресменом Патріком МакГенрі глава SEC повідомив, що біткоїн не відповідає тесту Хоуї, який визначає цінні папери відповідно до законодавства США.

Тим часом Генслер не дав прямої відповіді на запитання МакГенрі, чи є біткоїн товаром.

«Я не вважаю, що біткоїн є безпечним активом за стандартними критеріями», - заявив глава SEC.

Під час дачі свідчень МакГенрі розкритикував Гері Генслера за відсутність прозорості у взаємодії зі збанкрутілою біржею криптовалют FTX та її засновником Семом Бенкманом-Фрідом. Він висловив невдоволення «відсутністю реакції» глави SEC на зусилля Конгресу і визнав неприйнятним небажання Генслера розкривати деталі відносин з FTX і Бенкманом-Фрідом.

Конгресмен зазначив, що розглядає можливість виклику Гері Генслера до суду. Своєю чергою, сенатор США Воррен Девідсон продовжує наполягати на реструктуризації SEC і звільненні керівництва.

Нагадаємо, кілька років тому Генслер назвав біткоїн і Ethereum товарами. Глава SEC, як і раніше, відкладає рішення щодо спотових біткоїн-ETF, хоча законодавці закликали його схвалити всі заявки.


Глава SEC: біткоїн не є цінним папером

 

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5506
  0,2103
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5563  0,02 0,05 38,2678  0,03 0,08
EUR 39,8967  0,16 0,40 40,8733  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес