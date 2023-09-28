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Глава SEC: біткоїн не є цінним папером
13:03 28.09.2023 |
Під час виступу перед Конгресом голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер підтвердив, що біткоїн не має нічого спільного з цінними паперами. Однак він не зміг уточнити, чи є цей актив товаром.
Під час бесіди з конгресменом Патріком МакГенрі глава SEC повідомив, що біткоїн не відповідає тесту Хоуї, який визначає цінні папери відповідно до законодавства США.
Тим часом Генслер не дав прямої відповіді на запитання МакГенрі, чи є біткоїн товаром.
«Я не вважаю, що біткоїн є безпечним активом за стандартними критеріями», - заявив глава SEC.
Під час дачі свідчень МакГенрі розкритикував Гері Генслера за відсутність прозорості у взаємодії зі збанкрутілою біржею криптовалют FTX та її засновником Семом Бенкманом-Фрідом. Він висловив невдоволення «відсутністю реакції» глави SEC на зусилля Конгресу і визнав неприйнятним небажання Генслера розкривати деталі відносин з FTX і Бенкманом-Фрідом.
Конгресмен зазначив, що розглядає можливість виклику Гері Генслера до суду. Своєю чергою, сенатор США Воррен Девідсон продовжує наполягати на реструктуризації SEC і звільненні керівництва.
Нагадаємо, кілька років тому Генслер назвав біткоїн і Ethereum товарами. Глава SEC, як і раніше, відкладає рішення щодо спотових біткоїн-ETF, хоча законодавці закликали його схвалити всі заявки.
Джерело: incrypted.com
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