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WSJ: Binance опинилася на порозі краху

12:32 28.09.2023 |

Фінанси

 

Криптовалютна біржа Binance, яка завжди вважалася лідером ринку, продовжує втрачати позиції. Зараз вона опинилася в «тяжкому становищі», повідомив The Wall Street Journal (WSJ).

За інформацією видання, з початку 2023 року компанія звільнила щонайменше 1500 співробітників. За останні три місяці свою посаду залишили кілька топ-менеджерів, включно з CEO Binance.US Брайаном Шредером. У WSJ повідомили, що за кілька днів до звільнення він представив звіт, згідно з яким виручка Binance.US з початку року впала на 70%.

За даними платформи Kaiko, обсяг торгівлі криптоактивами на Binance.US у доларовому еквіваленті продовжує знижуватися:

WSJ: Binance опинилася на порозі краху

 

Експерти вважають, що закриття біржі матиме серйозні наслідки для криптоіндустрії. Якщо це станеться, у короткостроковій перспективі ліквідність на ринку може зникнути, що призведе до різкого зниження цін на токени, зазначає видання.

«Ви просто не можете уявити, що станеться з галуззю, якщо Binance зникне. Варто враховувати той факт, що вона сприяє зростанню і величезній кількості інновацій», - сказав генеральний партнер фонду Innovating Capital Ентоні Георгіадес.

У серпні 2023 року співзасновниця Binance Йі Хе пообіцяла вирішити поточні проблеми.

«Єдине, що може перемогти нас, - це ми самі. Ми перемагали незліченну кількість разів, і нам потрібно перемогти і тепер», - повідомила Йі Хе.

За словами людей, знайомих із деталями справи, Міністерство юстиції США провело багаторічне розслідування щодо криптобіржі Binance та її засновника Чанпена Чжао. Видання зазначає, що воно може призвести до кримінальних звинувачень і штрафів у мільярди доларів.

Крім того, відомство вивчає діяльність криптобіржі, пов'язану з можливими порушеннями санкцій США щодо РФ. 27 вересня 2023 року компанія заявила, що закриває російський бізнес.

За словами директора з дотримання нормативних вимог Binance Ноа Перлмана, тиск з боку Міністерства юстиції США міг вплинути на рішення Чжао почати згортати бізнес у РФ.

Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Чанпен Чжао планував закрити Binance.US, щоб захистити глобальну платформу від можливих регуляторних санкцій. Згодом він спростував плани щодо ліквідації біржі.


WSJ: Binance опинилася на порозі краху

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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