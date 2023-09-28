Європейські акції падають шосту сесію поспіль, увага прикута до даних щодо інфляції в Німеччині

Європейські акції знижуються шостий день поспіль у четвер на нестабільних торгах, при цьому зростання акцій енергетичних компаній обмежує втрати, тоді як інвестори очікують на дані щодо інфляції в Німеччині, найбільшої економіки єврозони.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 о 10:09 EET змінив зростання і знизився на 0,2%, тоді як німецький DAX знизився на 0,2%.

Увага інвесторів була звернена на дані щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) з Німеччини, які вийдуть о 12:00 за Грінвічем, напередодні даних щодо інфляції в єврозоні у п'ятницю.

"Очікується, що загальний індекс споживчих цін у Німеччині знизиться з 6,4% до 4,5%, що, у свою чергу, ймовірно, призведе до різкого уповільнення завтрашніх показників індексу споживчих цін в ЄС", - сказав Майкл Х'юсон, головний ринковий аналітик CMC Markets

"Сьогоднішній індекс споживчих цін Німеччини за вересень цілком може зміцнити відчуття того, що, можливо, ЄЦБ міг би виявити трохи більше терпіння".

Акції енергетичних компаній обмежили втрати на індексі STOXX 600 і востаннє зросли на 0,9%, оскільки ціни на нафту підскочили після падіння запасів нафти в США, що посилило побоювання щодо обмеженості світових постачань через скорочення видобутку ОПЕК+.

Акції французької енергетичної компанії TotalEnergies досягли рекордного рівня, торгуючись на 1,5% вище після завершення продажу компанії Petronas.

Акції Ryanair впали на 2,4% після того, як європейська авіакомпанія оголосила про низку скорочень свого зимового розкладу через затримки постачання Boeing, але додала, що її річний прогноз трафіку "поки що" не постраждав.

Італійський уряд у середу скоротив свої прогнози зростання на цей і наступний рік і підвищив цільові показники дефіциту бюджету.

Акції в Італії знизилися на 0,1%.

Акції AMS Osram впали на 18,2% після того, як зареєстрований у Швейцарії виробник датчиків оголосив про плани збільшення капіталу на 2,25 мільярда євро (2,36 мільярда доларів).

Акції букмекерської компанії 888 Holdings впали на 14,0% через зниження очікувань щодо річного основного прибутку після 10%-го зниження виручки в третьому кварталі, частково через посилення регулювання у Великій Британії.