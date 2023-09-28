Попит на євро зростає: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у серпні 2023 року, становив 435 млн доларів. Це на 35% більше, ніж у липні (322 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг у доларах зріс з 217 млн доларів до 283 млн доларів, обсяг у євро - з 96 млн до 144 млн доларів.

За даними НБУ, у серпні з України вивезли 86 млн доларів, що на 49% більше, ніж у липні (58 млн доларів).