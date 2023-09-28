Долар тримається поблизу 10-місячного максимуму, утримуючи єну під тиском поблизу ключової зони інтервенції

У четвер долар утримався близько 10-місячного максимуму по відношенню до кошика інших валют, утримуючи єну під тиском поблизу ключової зони інтервенції, оскільки інвестори оцінюють оптимістичні економічні дані США та свіжі коментарі представників Федеральної резервної системи.

Президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі був одним з кількох голосів ФРС, які застерігали ринки щодо можливого подальшого підвищення ставок, заявивши в середу, що численні свідчення економічної потужності, що триває, означають, що на підході може бути ще більше посилення ставок.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить пізніше у четвер, давши ринкам додаткові підказки щодо майбутнього шляху грошово-кредитної політики США.

Заяви представників ФРС пролунали на тлі того, що економічні дані із США продовжують дивувати своєю силою, кидаючи виклик очікуванням інвесторів щодо уповільнення темпів зростання.

"Незважаючи на побоювання, що виникли раніше цього року з приводу того, що США можуть впасти в рецесію, ми, ймовірно, спостерігаємо відновлення економічної активності", що також сприяє зростанню прибутковості американських облігацій, сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com .

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до кошика інших основних валют, коливався в районі 106,58 після досягнення вночі 106,84 найвищого рівня з 30 листопада.

Прибутковість 10-річних облігацій США досягла нового максимуму в 4,462% за ніч, найвищого рівня з жовтня 2007 року.

Пара долар/єна має тенденцію бути надзвичайно чутливою до змін прибутковості довгострокових казначейських облігацій США, особливо з терміном погашення 10 років.

Востаннє єна знаходилася на позначці 149,48, що нижче за новий 11-місячний мінімум середи в 149,71, але все ще занадто близько до психологічного рівня 150 за долар, що змушує інвесторів бути настороже щодо ознак втручання з боку японських. влади.

Зона 150 розглядається ринками як лінія на піску для японської влади, яка може стимулювати інтервенцію, як це сталося минулого року.

Японська валюта також опинилася під тиском через зростання цін на нафту, які в середу ознаменували найвищий рівень 2023 року після різкого падіння запасів сирої нафти в США, що посилило побоювання щодо обмеженості світових постачань.

«Якщо Мінфін серйозно налаштований на втручання, щоб підтримати єну, що вільно падає, як ми думаємо, то відповідь (інтервенція), ймовірно, не за горами», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, у примітці.

Євро впав до мінімуму середи в $1,04880, найнижчого рівня з 6 січня, тоді як фунт стерлінгів знаходився трохи вище за найнижчий рівень з 17 березня.

Вищі ставки в США також чинили тиск на австралійський долар, який затримався близько $0,6357 по відношенню до долара США після падіння до $0,63320 за ніч. У центрі уваги будуть дані щодо роздрібної торгівлі Австралії, які будуть опубліковані пізніше у четвер.