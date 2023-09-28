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S&P 500 демонструє невелике зростання, оскільки інвестори розраховують на підвищення прибутковості
07:52 28.09.2023 |
Індекс S&P 500 у середу продемонстрував невелике зростання після нестабільної сесії, оскільки інвестори розмірковували, чи варто починати полювання на вигідні угоди після розпродажу, викликаного підвищеною прибутковістю казначейських облігацій та невизначеністю щодо подальшого розвитку відсоткових ставок.
Інвестори також пильнували за подіями у Вашингтоні, оскільки суперечки серед американських законодавців поставили федеральний уряд під загрозу часткового закриття роботи до вихідних.
Можлива зупинка роботи посилила занепокоєння інвесторів в акції, оскільки вони борються з прибутковістю еталонних казначейських облігацій, яка зросла до 16-річних максимумів після того, як Федеральна резервна система минулого тижня сигналізувала про яструбиний довгостроковий шлях процентних ставок.
У той же час, оскільки індекс S&P 500 різко скоротив свій річний приріст, деякі інвестори запитують, чи близький ринок до дна.
"Якогось моменту люди почнуть купувати акції на четвертий квартал, а продажі на третій квартал можуть бути майже завершені", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel.
"На певному рівні люди знову почнуть думати, що четвертий квартал може бути досить хорошим".
Промисловий індекс Dow Jones впав на 68,61 пункту, або 0,2%, до 33550,27, S&P 500 додав 0,98 пункту, або 0,02%, до 4274,51, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 29 , 24 пункти, або 0,22%, до 13 092,85.
За сесію індекс S&P 500 зріс на 0,4% та впав на 0,8%, перш ніж компенсувати втрати.
Серед секторів, що входять до індексу S&P 500, найбільше впала група комунальних послуг, чутливих до ставок, впавши на 1,9%. Енергетичний сектор подорожчав на 2,5%, оскільки нафта марки Brent перевищила 97 доларів за барель, а стрибок цін на нафту створив нову загрозу інфляції, яка поступово сповільнюється.
Індекс S&P 500 упав приблизно на 7% з кінця липня, але в 2023 році залишиться вищим на більш ніж 11%.
"Інвестори чекають поворотного моменту", - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B. Riley Wealth. «Очевидно, що на цьому ринку людям не буде потрібнен потужний ковток свіжого повітря, щоб зайнятися цим».
У Вашингтоні спікер Палати представників США від республіканської партії Кевін Маккарті відхилив законопроект про тимчасове фінансування, поданий у Сенаті, що наблизив уряд до четвертого часткового закриття роботи за десятиліття.
Дані в середу показали, що замовлення на промислові товари тривалого користування в США зросли у серпні, тоді як ділові витрати на обладнання, схоже, відновили темп після спаду на початку третього кварталу.
Інвестори зосередили свою увагу на щомісячному індексі цін особистих споживчих витрат, що вийде у п'ятницю, щоб отримати свіжий погляд на інфляцію. Цього тижня також будуть опубліковані дані щодо валового внутрішнього продукту за другий квартал і виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.
У новинах компанії акції Costco Wholesale зросли на 1,9% після того, як рітейлер перевершив ринкові оцінки квартальної виручки та прибутку.
Емітенти, що падають, приблизно розділилися зі зростаючими на NYSE. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 56 нових максимумів та 440 нових мінімумів.
На Nasdaq кількість акцій, що дорожчають, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,1 до 1. Nasdaq зафіксував 35 нових максимумів і 333 нових мінімуму.
На біржах США перейшло з рук в руки близько 10,9 млрд. акцій порівняно з 10,2 млрд. в середньому в день за останні 20 сесій.
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