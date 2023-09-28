В ОП слідом за Мінфіном висловилися за ослаблення гривні: легка девальвація піде на користь

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо курсу, напевно, з огляду на рівні інфляції, які є в нас і в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, напевно, буде корисною для економіки", - сказав Шурма, наголосивши, що це не офіційна позиція держави, а його особиста точка зору.

На його думку, гривню доцільно послабити "на кілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню".

"Це буде корисно і для бюджету, і для конкурентоспроможності наших експортерів. І це оживлятиме економічну активність", - додав заступник глави ОП.

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) заявив, що його турбує зміцнення гривні, фундаментальні чинники для якого відсутні.

Марченко зазначив, що планує провести цю дискусію з Національним банком і Міжнародним валютним фондом, місія якого розпочала роботу цього тижня в контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV Угод МВФ і до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Проєкт держбюджету України на 2024 рік базується на середньорічному курсі гривні 41,4 грн/1 дол, тоді як НБУ утримує його на рівні 36,57 грн/1 дол з кінця липня минулого року.

Водночас у Нацбанку заявляли, що курс, закладений у бюджеті не є ані прогнозом, ані метою для НБУ.