JPMorgan: емітенти стейблкоїнів несуть загрозу фондам грошового ринку

Емітенти стейблкоїнів можуть зруйнувати ринок короткострокових інвестицій після втрати доступу до зворотних угод РЕПО овернайт. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт банку JPMorgan Chase.

Наприкінці квітня 2023 року Федеральна резервна система США (ФРС) обмежила доступ до зворотних угод РЕПО овернайт (ON RRP). Це угода з купівлі облігацій Казначейства США з викупом за фіксованою ставкою наступного дня.

Зокрема, це стосується й емітентів стейблкоїнів. На думку аналітиків JPMorgan Chase, це може призвести до потенційного зіткнення цих контрагентів з фондами грошового ринку, орієнтованих на короткострокові інвестиції.

У результаті, вважають експерти, є ризик, що ставка прибутковості за RRP впаде нижче поточного рівня. Нагадаємо, на момент написання показник становить 5,3%, за даними порталу Federal Reserve Economic Data.

RRP пропонують вигідніші умови порівняно зі звичайною угодою РЕПО, йдеться у звіті. Але підвищена конкуренція серед банків, емітентів стейблкоїнів і фондів грошового ринку загрожує обвалити цей сегмент, вважають аналітики JPMorgan.

Також це робить традиційну фінансову систему більш схильною до волатильного крипторинку. Високий ризик відтоку коштів під час депегу стейблкоїнів продукує загрозу колапсу, що випливає зі звіту ФРС.

Згідно з ним, власники стейблкоїнів схильні до панічних настроїв при просіданні курсу нижче рівня в $0,99. Після цього порога починається масштабний відтік капіталу.

«Результати нашого дослідження показали, що стейблкоїни вразливі в періоди масштабних потрясінь на ринку криптоактивів. За умови подальшого зростання сектору та його тісного зв'язку з традиційним фінансовим сегментом, він може стати загрозою для системи загалом», - підкреслюється у звіті.







