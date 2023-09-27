Європейські акції зростають; H&M збільшила квартальний прибуток

Європейські фондові ринки в середу виросли у вузьких торгових діапазонах, оскільки інвестори продовжували перетравлювати підвищений рівень інфляції, зростання доходності облігацій та стан світової економіки.

О 09:55 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

У Європі прибутковість 10-річних облігацій Німеччини також піднялася до найвищого рівня з 2011 року, причому після дій США вона зросла ще більше.

Європейський центральний банк натякнув на паузу в циклі посилення політики, коли він підвищив відсоткові ставки на початку цього місяця, але президент Крістін Лагард раніше цього тижня вказала, що відсоткові ставки необхідно буде підтримувати протягом досить тривалого періоду часу, щоб зробити істотний внесок у подолання проблемної інфляції.

Вересневий випуск індексу споживчих цін єврозони заплановано на п'ятницю, і очікується, що він побачить зниження як основних, так і основних показників річного індексу.

Прогнозний індекс споживчого клімату Німеччини GfK впав до -26,5 у жовтні з переглянутого нижчого значення -25,6 у попередньому місяці, що вказує на те, що впевненість у найбільшій економіці єврозони залишається крихкою.

"Це означає, що шанси на відновлення споживчих настроїв до кінця року швидше за все впадуть до нуля", - сказав аналітик GfK Рольф Бюєркл.

Споживча довіра у Франції у вересні також знизилася, впавши до 83 з 85 у попередньому місяці.

Акції H&M зросли на 5,5% після того, як другий за величиною у світі рітейлер модного одягу повідомив про зростання квартального прибутку, чому сприяло скорочення витрат. Проте в H&M заявили, що незвичайно спекотна погода на багатьох європейських ринках затримала початок осіннього сезону покупок, що призвело до зниження продажів у вересні.