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АНАЛІТИКА

Найбільша у світі криптобіржа оголосила про вихід з РФ

 

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе остаточно йде з Росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

Як наголосили у релізі компанії, процес переходу користувачів триватиме до року.

При цьому криптобіржа наголошує, що усі активи російських користувачів "у безпеці та надійно захищені".

"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог", - наголосив директор з дотримання нормативних вимог Ной Перлман.

Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.

"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо зазначити, що з цим продажем Binance повністю виходить з Росії. На відміну від аналогічних угод міжнародних компаній у РФ, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не зберігає можливості зворотнього викупу акцій", - підкреслили у компанії.

Як повідомлялося, у серпні Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни оминають санкції.

У своїй заяві Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

Як відомо, у березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.


Найбільша у світі криптобіржа оголосила про вихід з РФ
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin, Росія
 

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