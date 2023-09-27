Ціни на золото падають, спот опускається нижче за $1900, оскільки зберігаються побоювання з приводу підвищення ставок

Ціни на золото в середу впали нижче за ключові рівні, продовжуючи недавній спад, оскільки постійні побоювання з приводу підвищення процентних ставок після агресивних сигналів Федеральної резервної системи призвели до того, що інвестори в основному віддали перевагу долару.

Цього тижня долар США досяг 10-місячного максимуму, значно обігнавши золото як кращу безпечну гавань цього року, оскільки відсоткові ставки зросли. Оскільки ФРС тепер сигналізує про ще одне підвищення ставок у 2023 році та менше зниження ставок у наступному році.

Дохідність казначейських облігацій, що зростає, також чинила тиск на привабливість золота: цього тижня 10-річний бенчмарк досяг 16-річного максимуму.

Спотове золото, яке є торгівлею фізичними зливками в реальному часі, впало на 0,2% до $1897,49 за унцію, впавши нижче за рівень $1900 вперше за місяць.

О 06:31 EET ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується у грудні впали на 0,2% до $1914,95 за унцію, також торгувалися на місячному мінімумі. Обидва інструменти продовжили втрати третю сесію поспіль.

Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість інвестицій у золото та інші активи, що не приносять дохід.

Будь-які можливості відновлення золота також затьмарені перспективою того, що ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу.

Жовтий метал бачив мало потоків, що шукали притулку, навіть незважаючи на те, що ринки стали більш стурбовані мождивим шатдауном уряду США. Конгрес має час до кінця вересня, щоб прийняти законопроект про витрати, хоча політики не виявили особливих ознак досягнення консенсусу щодо ширшого законопроекту про витрати.

Аналітики попереджають, що зупинка економіки у 2023 році може мати серйозніші наслідки для економіки США, особливо з огляду на високі відсоткові ставки та стійку інфляцію.

Але ця ідея, схоже, не призвела до невеликого припливу в золото з огляду на те, що минулі зупинки економіки мали обмежений вплив на активи, орієнтовані на ризик, особливо на акції.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в середу, незважаючи на те, що дані показали, що промислові прибутки Китаю відновилися у серпні після майже річного спаду.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $3,6402 за фунт і були близькими до місячного мінімуму.

Оптимізм з приводу даних Китаю був значною мірою нівельований побоюваннями кризи, що посилюються, на ринку нерухомості.

У повідомленнях ЗМІ йдеться, що голова забудовника China Evergrande Group був поміщений під нагляд поліції всього через кілька днів після того, як компанія призупинила свій план реструктуризації боргу через розслідування щодо її підрозділу Hengda Real Estate.

Evergrande є найбільшим у світі забудовником з найбільшою заборгованістю і знаходиться в центрі боргової кризи, що поглиблюється в Китаї, яка за останні три роки підірвала економічне зростання.

Ринок нерухомості Китаю є ключовим джерелом попиту на мідь. Побоювання щодо цього сектора призвели до зниження цін на мідь минулого року.