Волл-стріт впала, оскільки інвестори борються з вищими ставками

Основні індекси Волл-стріт у вівторок впали більш ніж на 1%, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій утрималася на багаторічному максимумі, а інвестори все ще борються з перспективами високих процентних ставок надовго, і економічних наслідків.

Індекс Dow продемонстрував найбільше одноденне відсоткове падіння з березня, тоді як усі три основні індекси закрилися на найнижчих рівнях закриття більш ніж за три місяці.

До занепокоєння інвесторів додалася ймовірність часткового шатдауну уряду США, що, як попередило рейтингове агентство Moody's, завдасть збитків кредитоспроможності країни.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій піднялася до 16-річного максимуму після агресивного прогнозу Федеральної резервної системи щодо довгострокових ставок минулого тижня.

"Ми продовжуємо пристосовуватися до вищих процентних ставок", - сказав Бред Макміллан, директор з інвестицій Commonwealth Financial Network.

«Ви отримуєте все більше відчуття, що ринок переоцінений... Є реальне відчуття, що це нестійко, і покупців відлякують».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 388,00 пунктів, або 1,14%, до 33 618,88, S&P 500 втратив 63,91 пунктів, або 1,47%, до 4 273,53, а індекс Nasdaq Composite впав на 207 ,71 пункти, або 1,57%, до 13 063,61.

Усі 11 секторів індексу S&P 500 закрилися зниженням. Акції важковагового технологічного сектора впали на 1,8%, а чутливі до ставок сектори комунальних послуг та нерухомості впали на 3,05% та 1,8% відповідно.

Індекс волатильності CBOE, відомий як індикатор страху Волл-стріт, закрився на найвищому рівні з 25 травня.

Акції компаній Megacap, які сприяли зростанню індексів цього року, у вівторок впали.

Акції Amazon.com впали на 4% після того, як Федеральна торгова комісія США подала довгоочікуваний антимонопольний позов проти інтернет-магазину.

Інвестори зосереджені на п'ятничному індексі цін особистих споживчих витрат, щоб отримати новий погляд на картину інфляції. Цього тижня також з'являться інші дані, у тому числі щодо товарів тривалого користування та валового внутрішнього продукту у другому кварталі, а також зауваження політиків ФРС, таких як голова Джером Пауелл.

У новинах компанії акції Immunovant зросли на 97% після того, як ранні дані про експериментальне лікування антитілами, винайденими розробником препарату, перевершили очікування аналітиків.

На NYSE емітенти, що падають, перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 5,9 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 37 нових максимумів і 388 нових мінімумів.

На Nasdaq кількість випусків, що падають, перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 2,1 до 1. Nasdaq зафіксував 35 нових максимумів і 390 нових мінімумів.

Близько 10,2 мільярда акцій перейшло з рук до рук на біржах США, що відповідає середньоденному показнику за останні 20 сесій.