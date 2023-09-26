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АНАЛІТИКА

Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

17:19 26.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 26 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,62 мільярда гривень, що значно менше, ніж тижнем раніше (14,76 млрд грн в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 813,1 мільйона гривень, ставка за ними незначно зросла - з 17,65% до 17,68% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,41 мільярда гривень під 18,34% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,31%.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 399 мільйонів гривень під незмінні 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону156157*158
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000228449Дорозміщення UA4000228381
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 5000000
Дата розміщення 26.09.2023 26.09.2023 26.09.2023
Дата оплати за придбані облігації 27.09.2023 27.09.2023 27.09.2023
Дата оплати відсотків 04.10.2023 20.12.2023 08.11.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 19.06.2024 08.05.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 18.12.2024 06.11.2024
Дата оплати відсотків  18.06.2025 07.05.2025
Дата оплати відсотків   05.11.2025
Дата оплати відсотків   06.05.2026
Дата оплати відсотків   04.11.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.90
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.18
Термін обігу (днів) 371 630 1134
Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 04.11.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 820853000 1345974000 373954000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 770853000 1345972000 371954000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6197937000 10751777000 14522676000
Кількість поданих заявок, шт. 8 20 13
Кількість задоволених заявок, шт. 7 19 12
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.77 18.50 19.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.50 17.50 19.00
Встановлена дохідність, % 17.75 18.35 19.20
Середньозважена дохідність, % 17.68 18.34 19.19
Надходження до бюджету 813100277.96 1410407208.50 399013603.68

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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