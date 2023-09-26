Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 26 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,62 мільярда гривень, що значно менше, ніж тижнем раніше (14,76 млрд грн в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 813,1 мільйона гривень, ставка за ними незначно зросла - з 17,65% до 17,68% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,41 мільярда гривень під 18,34% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,31%.
Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 399 мільйонів гривень під незмінні 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|156
|157*
|158
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000228449
|Дорозміщення UA4000228381
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4000000
| 4000000
| 5000000
| Дата розміщення
| 26.09.2023
| 26.09.2023
| 26.09.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 27.09.2023
| 27.09.2023
| 27.09.2023
| Дата оплати відсотків
| 04.10.2023
| 20.12.2023
| 08.11.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 19.06.2024
| 08.05.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 18.12.2024
| 06.11.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 18.06.2025
| 07.05.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 05.11.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.05.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 04.11.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 91.55
| 95.90
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 18.31
| 19.18
|Термін обігу (днів)
| 371
| 630
| 1134
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 18.06.2025
| 04.11.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 820853000
| 1345974000
| 373954000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 770853000
| 1345972000
| 371954000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 6197937000
| 10751777000
| 14522676000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 8
| 20
| 13
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 7
| 19
| 12
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.77
| 18.50
| 19.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.50
| 17.50
| 19.00
| Встановлена дохідність, %
| 17.75
| 18.35
| 19.20
| Середньозважена дохідність, %
| 17.68
| 18.34
| 19.19
|Надходження до бюджету
| 813100277.96
| 1410407208.50
| 399013603.68
* - військові облігації
Дані: Мінфін України