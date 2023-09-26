Попит на державні облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 26 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,62 мільярда гривень, що значно менше, ніж тижнем раніше (14,76 млрд грн в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 813,1 мільйона гривень, ставка за ними незначно зросла - з 17,65% до 17,68% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,41 мільярда гривень під 18,34% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,31%.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 399 мільйонів гривень під незмінні 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 156 157* 158 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000228449 Дорозміщення UA4000228381 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 5000000 Дата розміщення 26.09.2023 26.09.2023 26.09.2023 Дата оплати за придбані облігації 27.09.2023 27.09.2023 27.09.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 20.12.2023 08.11.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 19.06.2024 08.05.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 18.12.2024 06.11.2024 Дата оплати відсотків 18.06.2025 07.05.2025 Дата оплати відсотків 05.11.2025 Дата оплати відсотків 06.05.2026 Дата оплати відсотків 04.11.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.90 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.18 Термін обігу (днів) 371 630 1134 Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 04.11.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 820853000 1345974000 373954000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 770853000 1345972000 371954000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6197937000 10751777000 14522676000 Кількість поданих заявок, шт. 8 20 13 Кількість задоволених заявок, шт. 7 19 12 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.77 18.50 19.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.50 17.50 19.00 Встановлена дохідність, % 17.75 18.35 19.20 Середньозважена дохідність, % 17.68 18.34 19.19 Надходження до бюджету 813100277.96 1410407208.50 399013603.68

* - військові облігації

Дані: Мінфін України