Долар США слабо дешевшає до євро та єни, зміцнюється в парі з фунтом

Долар США слабо дешевшає до євро та єни на торгах у вівторок, зміцнюється до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,02%.

Доларовий індекс ICE тримається біля максимуму за 10 місяців на тлі "яструбиних" сигналів Федеральної резервної системи (ФРС), зазначає Trading Economics.

Американський ЦБ зберіг базову процентну ставку на максимальному за 22 роки рівні - 5,25-5,5% річних - за підсумками засідання 19-20 вересня і дав зрозуміти, що може підняти її ще раз до кінця цього року.

Ставка ФРС залишиться високою протягом значної частини наступного року, заявив у понеділок голова Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі, виступаючи на CNBC у понеділок.

Європейський центральний банк (ЄЦБ), тим часом, підняв ставки на 25 базисних пунктів у вересні і дав зрозуміти, що, можливо, завершив цим нинішній цикл посилення політики.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, виступаючи в Європарламенті в понеділок, що ставки залишатимуться на "достатньою мірою обмежувальних рівнях" стільки, скільки знадобиться для повернення інфляції до цільового показника ЄЦБ.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на остаточні дані про ВВП США за другий квартал, а також на звіт про доходи і витрати американців за серпень, що містить динаміку ключового показника інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС), зазначає Market Watch.

Цього тижня також будуть оприлюднені попередні дані щодо інфляції в Німеччині, Франції та в єврозоні загалом за вересень.

Курс євро до долара за даними на 15:10 кв становить $1,0610 порівняно з $1,0593 на закриття ринку в понеділок. Пара долар/єна торгується на рівні 148,82 єни проти 148,88 єни напередодні.

Курс фунта до долара опустився до $1,2185 порівняно з $1,2210 за підсумками попередньої сесії.

Вартість долара в парі з юанем становить 7,3095 юаня проти 7,3118 юаня напередодні.