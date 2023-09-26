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НБУ змінить правила перевірок небанківських фінустанов. Вони стосуються понад 1000 компаній

 

Національний банк оприлюднив на своєму сайті проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг, яке має набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, про страхування і про кредитні спілки.

Положення визначає процедуру планової й позапланової перевірок; права та обов'язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки; порядок взаємодії та обміну інформацією в межах інспектування; підстави для позапланових перевірок; перелік документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки; порядок дій у разі створення перешкод під час перевірки.

Нове положення стосується великої кількості компаній. Станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалось понад 1000 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 114 страховиків, 149 кредитних спілок, 617 фінансових компаній, 162 ломбарди, 82 лізингодавці, одна пошта з платіжною ліцензією, 17 платіжних установ.

Також на ринку є 23 небанківські фінансові групи.

Чинне положення про інспекційні перевірки від 2021 року втратить чинність.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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