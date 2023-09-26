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АНАЛІТИКА

Обсяг продажу 3-місячних ДС упав до рекордного мінімуму

12:43 26.09.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) на останньому тендері з продажу 3-місячних депозитних сертифікатів у п'ятницю, 22 вересня, реалізував їх лише на 1,57 млрд грн, що є найменшим показником з часу дебютного аукціону на початку квітня цього року.

Згідно з інформацією регулятора, кількість банків-учасників також впала до мінімуму - лише 12, тоді як раніше вона не опускалася нижче 31, зокрема, на попередньому аукціоні їх було 37.

В результаті з урахуванням погашення раніше випущених 3-місячних депозитних сертифікатів, їх обсяг у обігу скоротився на 5 млрд грн - до 213,3 млрд грн.

Що стосується тендерів із продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то минулого тижня обсяг їх розміщення коливався на відносно низькому рівні від 238,8 млрд грн до 255,9 млрд грн серед 44-48 банків, а цього понеділка зріс до 260,9 млрд грн серед 51 банку.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня до 10 жовтня становить 330,5 млрд грн, що на 32 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, з 15 вересня НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, після чого аналогічно до 20% знизилася ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами і за ДС овернайт - з 18% до 16%.

Центробанк також скоригував параметри операційного дизайну монетарної політики, знизивши з 70% до 35% частку залишків термінових депозитів фізичних осіб, що враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Заявки на купівлю тримісячних ДС банки можуть подавати як до НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня щоп'ятниці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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