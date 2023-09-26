Європейські акції значно знизилися; інвестори стурбовані зростанням прибутковості

Європейські фондові ринки у вівторок значною мірою відступили, оскільки інвестори були стурбовані перспективою підвищення процентних ставок, що створило економічну невизначеність.

О 09:45 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%.

Яструбиний настрій Федеральної резервної системи США, продемонстрований на засіданні з політики минулого тижня, продовжує відбиватися на світових ринках, оскільки дохідність еталонних 10-річних казначейських облігацій зросла до небаченого з жовтня 2007 року рівня.



Це мало наслідки в Європі: прибутковість 10-річних облігацій Німеччини досягла найвищого рівня з 2011 року, тоді як прибутковість єврозони у ширшому масштабі також зросла.

Європейський центральний банк натякнув на паузу в циклі посилення, коли він підвищив відсоткові ставки на початку цього місяця, але президент Крістін Лагард, мабуть, натякнула під час виступу в понеділок, що мине деякий час, перш ніж центральний банк почне знижувати відсоткові ставки, оскільки інфляція зберігається. вище від середньострокової мети.

"Ми вважаємо, що наші відсоткові ставки досягли рівня, який, якщо підтримувати його протягом досить тривалого періоду часу, зробить суттєвий внесок у своєчасне повернення інфляції до нашої мети", - сказала Лагард.

Банк Англії несподівано вирішив призупинити цикл підвищення ставок минулого тижня, оскільки економіка Великобританії перебуває у скрутному становищі. Це чинило сильний тиск на фунт стерлінгів, який впав до шестимісячного мінімуму щодо долара США, але це підтримало багато транснаціональних компаній з індексу FTSE 100, які зазвичай повідомляють про свої результати в доларах.

В інших країнах побоювання з приводу китайської економіки продовжують зростати після того, як агентство Bloomberg повідомило, що підрозділ забудовника Evergrande, що знаходиться у важкому становищі, пропустило виплати з деяких оншорних облігацій.

Сектор нерухомості, значна частина китайської економіки, постраждав від трирічного дефіциту коштів, що серйозно вплинуло зростання другої за величиною економіки світі.

Крім того, рейтингове агентство Moody's попередило, що "шатдаун" уряду США завдасть збитків кредитоспроможності країни, оскільки угода про фінансування залишається непідписаною з наближенням крайнього терміну, 1 жовтня.

Місяць тому агентство Fitch знизило рейтинг США на один щабель на тлі кризи стелі держборгу, а попередження Moody's ставить під загрозу рейтинг країни "ААА".

Акції Airbus впали на 0,2% після того, як найбільший у світі виробник літаків підтвердив призначення директора з продажу Крістіана Шерера генеральним директором свого основного підрозділу з виробництва літаків, відновивши віддане лідерство у своєму основному бізнесі вперше за чотири роки.

Акції ASOS зросли на 1,8% після того, як рітейлер заявив, що тепер очікує, що річний прибуток опиниться на нижньому кордоні діапазону, посилаючись на вологу погоду влітку. Ринок вже очікував на падіння продажів, і той факт, що компанія не отримала прибуток, був розцінений як позитивний момент.