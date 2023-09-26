Ціни на золото падають, оскільки долар та прибутковість зростають на яструбиних висловлюваннях ФРС

Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок, зіткнувшись із постійним тиском з боку сильнішого долара і вищої прибутковості казначейських облігацій, оскільки представники Федеральної резервної системи підтвердили прогноз банку щодо підвищення процентних ставок.

Президент ФРС Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив у своєму зверненні пізно ввечері у понеділок, що він вбачає, що ставки знову зростуть у 2023 році і що вони, ймовірно, залишаться високими до 2024 року.

Його коментарі перегукуються із коментарями голови ФРС Джерома Пауелла минулого тижня, який заявив, що стійка інфляція та напружений ринок праці, ймовірно, викличуть ще одне підвищення ставок цього року. Пауелл також применшив очікування значного зниження ставок наступного року, при цьому цільова ставка ФРС залишиться вищою за 5% до 2024 року.

Перспективи вищих ставок підірвали перспективи золота з огляду на те, що більш висока прибутковість збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідний актив. Це особливо вплинуло на прогноз ціни: на останніх сесіях ф'ючерси на золото втратили більше, ніж спотова ціна.

О 06:02 EET спотове золото впало на 0,1% до $1913,62 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,2% до $1932,25 за унцію. Обидва інструменти перебували на 11-денному мінімумі.

Тиск на ринки металів виходив головним чином від зміцнення долара США, оскільки яструбина риторика ФРС підштовхнула долар до найвищого рівня за 10 місяців по відношенню до кошика валют.

Прибутковість казначейських облігацій також зросла після засідання ФРС минулого тижня, причому базова 10-річна ставка досягла найвищого рівня з 2007 року.

Зростання побоювання з приводу "шатдауну" уряду США мало що зробили для стримування зростання долара, а вищі ставки також збільшили привабливість долара як безпечної гавані порівняно із золотом.

Конгрес має менше тижня, щоб ухвалити законопроект про витрати і запобігти припиненню роботи. Проте лідери як республіканців, і демократів зазначили, що прогрес у досягненні консенсусу був незначним.

Хоча золото є безпечною гаванню, воно не принесло реального приросту під час минулих зупинок роботи уряду. Призупинення роботи в 2018-2019 роках, яке було найтривалішим в історії США і тривало 35 днів, призвело до зростання спотових цін всього на 20 доларів.

Серед промислових металів ціни на мідь у вівторок продовжили зниження на тлі побоювань, що зберігаються, з приводу економічного спаду в Китаї, найбільшому у світі імпортері міді.

Цього тижня настроям щодо країни було завдано нового удару, оскільки забудовник China Evergrande Group, який відчуває труднощі, заявив, що не зможе випустити нові боргові зобов'язання через урядове розслідування. Це посилило побоювання щодо більш пильної уваги з боку регулюючих органів до сектору, який уже три роки бореться із нестачею коштів.

Сектор нерухомості також є ключовим фактором попиту на мідь. Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,702 за фунт і були близькими до півторамісячних мінімумів.

Цього тижня основна увага тепер приділяється даними індексу менеджерів із закупівель із Китаю, щоб отримати більше інформації про ділову активність.