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Волл-стріт закрилася зростанням оскільки інвестори стежать за прогнозом ставок
07:51 26.09.2023 |
Основні індекси Волл-стріт у понеділок продемонстрували зростання, при цьому акції Amazon.com та енергетичного сектору виросли, оскільки прибутковість казначейських облігацій продовжила підніматися, а інвестори звернулися до економічних даних та прийдешніх зауважень політиків Федеральної резервної системи, щоб отримати ясність щодо траєкторії ставок.
Інвестори борються зі зростанням прибутковості еталонних казначейських облігацій до 16-річного максимуму після того, як ФРС дала яструбиний прогноз щодо довгострокових ставок. Індекс S&P 500 відновився у понеділок після того, як минулого тижня сталося найбільше тижневе падіння з березня.
Йде «перетягування каната між інвесторами, які, схоже, більше занепокоєні тим, що «вище і довше»... і биками, які запитують, можливо, ми побачили корекцію і можемо почати будувати з цих рівнів вище», - сказав Чак Карлсон, генеральний директор. в Horizon Investment Services.
Промисловий індекс Dow Jones зріс на 43,04 пунктів, або 0,13%, до 34 006,88; індекс S&P 500 додав 17,38 пунктів, або 0,40%, до 4337,44; Nasdaq Composite додав 59,51 пунктів, або 0,45%, до 13 271,32.
Серед секторів S&P 500 лідирує енергетика, яка подорожчала на 1,3%, а матеріали - на 0,8%. Оборонний сектор відстає: група споживчих товарів упала на 0,4%.
Інвестори кажуть, що з наближенням кінця третього кварталу рух ринку може бути відносно стриманим, поки компанії не опублікують квартальні результати в найближчі тижні.
Індекс S&P 500 впав приблизно на 5,5% з кінця липня, але в 2023 році залишиться вищим приблизно на 13%.
«У світі, де ставки високі надовго, менше терміновісті в агресивних покупках на відкатах, і саме з цим ринку доведеться мати справу в найближчі місяці», - сказав Анджело Куркафас, старший інвестиційний стратег компанії Edward Jones.
Інвестори протягом тижня стежитимуть за даними, у тому числі щодо товарів тривалого користування та індексу цін на особисті споживчі витрати за серпень, а також за валовим внутрішнім продуктом за другий квартал, а також за зауваженнями політиків ФРС, у тому числі голови Джерома Пауелла.
Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі заявив у понеділок в інтерв'ю CNBC, що збереження інфляції вище за цільовий показник ФРС у 2% залишається серйознішим ризиком, ніж жорстка політика центрального банку, що уповільнює економіку більше, ніж необхідно.
Акції Amazon.com зросли на 1,7% після того, як гігант електронної комерції заявив, що інвестує до 4 мільярдів доларів у стартап Anthropic, щоб конкурувати з хмарними конкурентами, що ростуть, у галузі штучного інтелекту.
На NYSE падаючі емітенти перевищували за кількістю зростаючих у співвідношенні 1,2 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 52 нових максимуми і 341 новий мінімум.
На Nasdaq кількість акцій, що падають, перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 1,1 до 1. Nasdaq зафіксував 45 нових максимумів і 426 нових мінімумів.
Близько 9,1 мільярда акцій перейшло з рук до рук на біржах США порівняно з 10 мільярдами в середньому на день за останні 20 сесій.
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