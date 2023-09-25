Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес отримав пільгових кредитів на 70 мільярдів із початку року
Майже 700 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 3,5 млрд грн. Із початку 2023 року банки видали бізнесу 20 тис. кредитів на 70 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 73 тис. кредитів на 237,5 млрд грн.
Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 60,4 млрд грн та на антивоєнні цілі - 51,5 млрд грн.
На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,1 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу - 34,4 млрд грн, на інвестиційні цілі - 17,7 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 37,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 4,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:
* сільського господарства (51%);
* торгівлі та виробництва (26%);
* промислової переробки (14%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та місто Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (33,8 тис.), "Ощадбанк" (10,8 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
ТОП-НОВИНИ
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Бізнес отримав пільгових кредитів на 70 мільярдів із початку року
|Вклади українців у банках у серпні зросли на понад 5 мільярдів
|Долар слабо зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
|Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 18% до кінця року, кілька - до 16-17%
|Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ
|НБУ пропонує звільнити страхових і перестрахувальних брокерів від обов'язку надавати регулятору звітність
|Європейські акції різноспрямовані; Очікується дослідження Ifo у Німеччині
Бізнес
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама