Вклади українців у банках у серпні зросли на понад 5 мільярдів

У серпні українці збільшили суму вкладів у банках на 5,2 мільярда гривень. Загальна сума вкладів фізичних осіб на 1 вересня становила 1,16 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

* вклади у національній валюті становлять 718,5 млрд грн;

* вклади в іноземній валюті - 396,5 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 132,9 млрд грн (11,9% від загальної суми вкладів.

У Фонді нагадали, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії ФГВФО з 1 січня 2017 року.

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.