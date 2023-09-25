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Долар слабо зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
15:45 25.09.2023 |
Долар США слабо зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.
Курс євро до долара за даними на 14:50 EET становить $1,0638 порівняно з $1,0646 на закриття ринку в п'ятницю.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на остаточні дані про ВВП США за другий квартал, а також на звіт про доходи і витрати американців за серпень, що містить динаміку ключового показника інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС), зазначає Market Watch.
Крім того, цього тижня будуть оприлюднені попередні дані щодо інфляції в Німеччині, Франції та в єврозоні загалом за вересень. Динаміка зростання споживчих цін, ймовірно, визначить, наскільки довго Європейський центральний банк (ЄЦБ) утримуватиме ставки на поточних рівнях, зазначають експерти.
За підсумками вересневого засідання ЄЦБ дав зрозуміти, що, можливо, завершив нинішній цикл підйому ставок.
Європейський регулятор не повинен перевіряти економіку єврозони на міцність, натомість йому краще зосередитися на утриманні ключових відсоткових ставок на високому рівні, заявив у понеділок глава французького ЦБ і член керівництва ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало.
"Перевірка на міцність доти, доки щось не зламається, не є розумним способом калібрування монетарної політики, - сказав він під час виступу в Парижі. - Тепер нам краще сфокусуватися на сталості грошово-кредитного курсу замість регулярних підвищень".
Проблеми, які можуть виникнути через недостатньо високі ставки, легко усунути шляхом збільшення вартості запозичень, однак якщо підняти ставки занадто високо, то економіка єврозони може вступити в рецесію, і тоді знадобиться різка зміна курсу, зазначив глава французького ЦБ.
Федеральна резервна система (ФРС), навпаки, дала зрозуміти за підсумками засідання 19-20 вересня, що може збільшити базову ставку ще раз цього року. Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллінс заявила в п'ятницю, що керівництво ФРС дотримуватиметься поточного курсу для виконання своїх завдань, і подальша жорсткість грошово-кредитної політики "абсолютно не виключається", повідомило CNBC.
Курс фунта до долара становить $1,2231 порівняно з $1,2241 за підсумками попередньої сесії.
Американська валюта в парі з єною торгується на рівні 148,64 єни проти 148,31 єни в п'ятницю.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає в понеділок 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.
Вартість долара в парі з юанем піднялася до 7,3099 юаня проти 7,2980 юаня на закриття попередніх торгів.
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