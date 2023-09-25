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Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 18% до кінця року, кілька - до 16-17%
13:51 25.09.2023 |
Більшість членів Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) очікують зниження облікової ставки до 18% річних до кінця 2023 року з нинішніх 20%, проте низка їхніх колег - до 16-17%, повідомляється на сайті регулятора в понеділок.
"Усі члени КМП передбачають подальше зниження облікової ставки, однак їхні очікування щодо швидкості пом'якшення процентної політики дещо різняться", - йдеться в повідомленні Нацбанку за підсумками дискусії комітету 13 вересня.
На думку більшості, незважаючи на кращу, ніж очікувалося, поточну макроекономічну ситуацію, НБУ має врахувати значну кількість ризиків, баланс яких останніми місяцями дещо погіршився, оскільки передчасні кроки з пом'якшення процентної політики можуть негативно позначитися на макрофінансовій стійкості.
Водночас зазначено, що кілька членів КМП бачать простір для суттєвішого зниження облікової ставки - до 16-17% наприкінці року.
Вони вважають, що деякі ризики систематично переоцінюють, тож НБУ матиме можливість для дещо швидшого зниження облікової ставки, ніж передбачає липневий макропрогноз.
Учасники дискусії КМП дотримуються єдиної думки, що за умови стійкого зниження інфляції та стійкості валютного ринку, НБУ продовжуватиме цикл зниження облікової ставки.
Вони також зійшлися на думці, що пом'якшення процентної політики має й надалі узгоджуватися із заходами валютної лібералізації та переходом від фіксованого курсу до режиму керованої курсової гнучкості.
Водночас вони зазначили, що на кожному етапі реалізації стратегії пом'якшення валютних обмежень Нацбанк має забезпечувати достатню привабливість гривневих активів, щоб мінімізувати ризики для збереження курсової стійкості.
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